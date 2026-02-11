Jacqueline Pfeifer ha dominato la quinta prova femminile di skeleton, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, disputata sul tracciato ampezzano. La atleta tedesca ha stabilito un ritmo elevato, fermando il cronometro a 57.12, e staccando nettamente le avversarie. Le atlete italiane, nonostante la conoscenza anticipata della pista intitolata a Eugenio Monti, non sono riuscite a posizionarsi tra le prime.

Le prime posizioni

Alle spalle di Pfeifer si è classificata la britannica Tabitha Stoecker con il tempo di 57.57, seguita dalla connazionale Freya Tarbit in 57.70.

L’austriaca Janine Flock ha conquistato la quarta posizione in 57.72, precedendo le tedesche Hannah Neise (57.73) e Susanne Kreher (57.78). La belga Kim Meylemans ha concluso settima in 57.80, davanti alla cinese Dan Zhao (57.84), alla britannica Amelia Coltman (57.85) e alla brasiliana Nicole Rocha Silveira (58.01).

Prestazioni delle azzurre

Valentina Margaglio, dopo aver registrato tempi di 57.88, 58.29, 58.20 e ancora 58.20 nelle prove precedenti, ha migliorato la sua performance ma si è fermata al dodicesimo posto con 58.14, uscendo così dalla top ten. Alessandra Fumagalli ha concluso la sua prova in diciannovesima posizione con il tempo di 58.60, a 1.48 secondi dalla leader.

Prossimi appuntamenti

Il programma dello skeleton femminile proseguirà con la sesta e ultima prova, prima della gara che assegnerà le medaglie. Venerdì 13 febbraio si terranno la prima manche alle ore 16.00 e la seconda alle ore 17.48. Sabato 14 febbraio saranno in programma la terza manche alle ore 18.00 e la quarta e decisiva alle ore 19.35.

Focus sulla favorita

Jacqueline Pfeifer, già vincitrice della Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo e ad Altenberg, conferma la sua forma dominante in vista delle Olimpiadi, consolidando il suo ruolo di favorita nella competizione femminile.