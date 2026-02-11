Mercoledì mattina a Bormio, nel contesto delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, si disputa il Super‑G maschile di sci alpino. In pista quattro atleti italiani: Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse, pronti a confrontarsi con i grandi nomi elvetici come Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin.

Il programma della competizione

La gara è in programma mercoledì 11 febbraio a Bormio, con partenza fissata alle ore 11.30. La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai2, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

OA Sport offrirà una diretta testuale a partire dalle ore 11.00 circa.

I protagonisti azzurri e la startlist

Christof Innerhofer sarà il primo italiano al cancelletto con il pettorale numero quattro. A seguire, con il numero nove, scatterà Giovanni Franzoni, poi Dominik Paris con il tredici e infine Mattia Casse con il diciassette. In totale saranno quarantadue gli atleti in gara, rappresentanti ventuno nazioni.

Il contesto e le attese

La squadra svizzera si presenta con nomi di peso: Odermatt, Von Allmen, Monney e Rogentin. Franzoni, reduce da una brillante stagione, è indicato tra i favoriti per la medaglia, pronto a sfidare i dominatori elvetici.

Le prospettive individuali

Per Mattia Casse, il Super‑G rappresenta un’ultima opportunità ai Giochi, mentre Franzoni e Paris, già medagliati nella discesa, affrontano la gara con maggiore serenità e ambizione. Innerhofer, alla sua quinta Olimpiade, porta con sé l’esperienza e la tranquillità di chi ha già conquistato medaglie in passato.