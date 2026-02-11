Milano Cortina – Nelle prove cronometrate del singolo femminile di skeleton sul tracciato “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, Jacqueline Pfeifer si è confermata tra le atlete più veloci. Le italiane Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli hanno registrato tempi leggermente più alti rispetto alla rivale austriaca.

Pfeifer guida le prove cronometrate

Nella seconda prova cronometrata, Jacqueline Pfeifer ha segnato un tempo di 57.73, affermandosi come la più veloce tra le partecipanti. Questa prestazione le ha permesso di distanziare le avversarie, confermando il suo ottimo stato di forma in vista delle prossime gare ufficiali.

Le azzurre Margaglio e Fumagalli

Valentina Margaglio ha concluso la seconda prova al 13° posto con un tempo di 58.29. Alessandra Fumagalli si è classificata 16ª fermando il cronometro a 58.53. Entrambe le atlete italiane hanno mostrato buone potenzialità nella parte alta della pista, ma non sono riuscite a inserirsi tra le prime dieci nella classifica finale della sessione.

Prospettive per la gara

Le prove cronometrate rappresentano un importante banco di prova in vista della gara ufficiale. Pfeifer si conferma tra le favorite, mentre Margaglio e Fumagalli dovranno lavorare per limare qualche decimo e avvicinarsi alle posizioni di vertice. Le prossime sessioni di allenamento saranno decisive per affinare la preparazione e presentarsi al meglio alla partenza della competizione olimpica.