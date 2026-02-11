La combinata nordica apre le sue porte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la prima prova individuale, la Gundersen dal trampolino piccolo. L'Italia schiera i suoi migliori interpreti in questa disciplina storica dei Giochi Invernali, con la partecipazione di atleti del calibro di Alessandro Pittin, Samuel Costa e Aaron Kostner.

Il palcoscenico della competizione

Le competizioni si svolgeranno presso gli impianti di Predazzo e Tesero, sedi designate per le sfide di combinata nordica. Gli atleti italiani sono pronti a dare il massimo sia nel segmento di salto che in quello di sci di fondo, seguendo il programma ufficiale della manifestazione.

Programma della giornata

La giornata olimpica dedicata alla combinata nordica prevede la prova di salto al mattino, seguita nel pomeriggio dal coinvolgente segmento di sci di fondo. La presenza di più atleti azzurri in gara sottolinea la vitalità e la continuità del movimento italiano nella specialità.

La sfida internazionale

La combinata nordica rappresenta una delle discipline più affascinanti e storiche dei Giochi Olimpici Invernali, attirando atleti di altissimo livello da tutto il mondo. Gli azzurri sono attesi a un confronto diretto con i migliori specialisti internazionali, in una competizione che promette spettacolo ed emozioni.