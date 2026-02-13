Michela Moioli e Sofia Groblechner hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Moioli ha chiuso la fase di qualificazione con il sesto tempo, nonostante un trauma facciale rimediato in allenamento, mentre Groblechner si è piazzata diciottesima, entrambe evitando la seconda manche.

La caduta e la reazione dell’azzurra

Due giorni prima della gara, durante la ricognizione del percorso, Moioli è caduta a causa di un errore commesso da un’altra atleta, riportando un trauma facciale con alcune escoriazioni.

Gli esami medici, tra cui tac e radiografie, non hanno evidenziato conseguenze gravi e la campionessa è stata dimessa dopo un periodo di riposo e fisioterapia. La sua partecipazione alla gara non è mai stata in dubbio.

Intervistata, Moioli ha scherzato: “Non ho nulla in faccia, no? Non serve far vedere a tutta Italia cosa è successo in allenamento: l’importante è essere qui, tutta intera.”

Seeding run e accesso ai quarti

Nel seeding round, Moioli ha fermato il cronometro sull’1’13"63, a 1"34 dalla leader Eva Adamczyková, conquistando il sesto tempo e un piazzamento favorevole per gli ottavi. Groblechner ha ottenuto il diciottesimo tempo, mentre Lisa Francesia Boirai si è piazzata ventesima, ultima utile per evitare la seconda manche.

La fase a eliminazione diretta prenderà il via oggi alle 13.30, con i quarti di finale in programma subito dopo.

Contesto e pronostici

Secondo le previsioni, Moioli ha una probabilità del 45 % di salire sul podio, nonostante la caduta recente. Le principali avversarie restano la britannica Charlotte Bankes e la ceca Eva Adamczyková, ma attenzione anche alle francesi e alle elvetiche, che completano un gruppo molto competitivo.

La gara si svolge a Livigno, dove Moioli si allena regolarmente, e correre in casa le conferisce un vantaggio in termini di familiarità con il tracciato e sostegno del pubblico.