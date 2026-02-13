L'Italia è protagonista su più fronti nella giornata di venerdì 13 febbraio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Michela Moioli avanza nel snowboardcross femminile, Tommaso Giacomel punta al riscatto nella sprint maschile di biathlon e Davide Ghiotto è chiamato a confermare il suo status nel pattinaggio di velocità.

Moioli avanza nello snowboardcross

La campionessa bergamasca Michela Moioli, reduce da un trauma facciale in allenamento, ha superato le manche di qualificazione nel snowboardcross femminile a Livigno. Ha ottenuto un tempo che le consente di accedere agli ottavi di finale.

L’Italia può contare anche su Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, entrambe qualificate per le fasi successive.

Giacomel e Ghiotto: due carte importanti

Tommaso Giacomel, dopo una prova individuale poco convincente, punta al riscatto nella sprint maschile di biathlon ad Anterselva, una gara chiave per le sue ambizioni olimpiche. Sul ghiaccio di Milano, Davide Ghiotto, campione del mondo in carica, è tra i favoriti nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità, con l’obiettivo di salire sul podio.

Altri impegni azzurri della giornata

La giornata prevede anche il doppio impegno della nazionale maschile di curling contro Gran Bretagna e Germania, e la storica sfida della nazionale femminile di hockey su ghiaccio contro gli Stati Uniti nei quarti di finale.

In serata, Daniel Grassl cercherà la medaglia nel libero del singolo maschile di pattinaggio artistico, mentre Amedeo Bagnis affronterà le ultime due manche dello skeleton maschile a Cortina d’Ampezzo.

Contesto e aspettative

La giornata del 13 febbraio vede in programma sette titoli olimpici. L’Italia punta a incrementare il proprio bottino dopo i successi di Brignone, Lollobrigida, Fontana e la staffetta di slittino. Moioli, nonostante il recente infortunio, è data con buone probabilità di medaglia nel snowboardcross. Giacomel è stimato per la sprint di biathlon. Ghiotto, forte del suo titolo mondiale, è considerato un favorito nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità.