Isaac Del Toro ha conquistato la prima tappa dell’UAE Tour 2026, disputata lunedì sedici febbraio. Si è imposto con un’azione potente sul traguardo in leggera salita a Liwa Palace, dopo una frazione ridotta a 118 chilometri a causa del forte vento nel deserto.

La cronaca della tappa

Partita da Madinat Zayed Majlis, la frazione iniziale era prevista su 144 chilometri, ma gli organizzatori hanno deciso di accorciarla a 118 chilometri per le condizioni avverse. Silvan Dillier (Alpecin Premier‑Tech) ha animato la giornata con una fuga solitaria, ripresa a ventinove chilometri dal traguardo.

Negli ultimi cinquecento metri, in leggera salita, Del Toro ha lanciato un’accelerazione decisiva, resistendo al ritorno di Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team) e tagliando il traguardo in solitaria. In terza posizione si è piazzato Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), seguito da Matteo Malucelli e Alessandro Romele (entrambi XDS Astana). Jonathan Milan (Lidl‑Trek), caduto poco prima del chilometro finale, ha comunque concluso la tappa con un problema alla spalla.

Il significato della vittoria

Per Del Toro si tratta della ventiduesima vittoria in carriera e del primo successo stagionale, ottenuto con una prestazione di forza e tempismo. Il messicano ha così conquistato anche la leadership della classifica generale, grazie ai secondi di bonus guadagnati sul traguardo.

La corsa e la classifica

La vittoria di Del Toro è stata confermata, con il corridore che ha sfruttato la salita finale per sorprendere i velocisti e assicurarsi la maglia rossa. La cronaca evidenzia inoltre la caduta di Jonathan Milan e il successo netto del messicano, che ha subito preso il comando della corsa.