La seconda sessione di salti di allenamento a Predazzo, in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha visto emergere come protagonisti l'austriaco Thomas Rettenegger e il finlandese Ilkka Herola.

Le prestazioni nelle tre serie di allenamento

Nella prima sessione, Rettenegger ha conquistato il primo posto con un salto di 106,5 metri (87,1 punti), precedendo Herola (104,5 metri, 82,9 punti) e il norvegese Jens Luraas Oftebro (104 metri, 81,6 punti). Rettenegger si è riconfermato al comando anche nella seconda sessione, con 106,5 metri (82,7 punti), seguito da Herola (105,5 metri, 81,3 punti) e dal giapponese Ryota Yamamoto (102 metri, 78,8 punti).

La terza sessione ha visto invece prevalere Herola con 101,5 metri (80,7 punti), davanti all'estone Kristjan Ilves (103 metri, 80 punti) e a Yamamoto (99,5 metri, 76,1 punti).

Gli azzurri in evidenza

Tra gli atleti italiani, Aaron Kostner si è classificato ventunesimo nella prima sessione (96 metri, 67,3 punti), ventottesimo nella seconda (94 metri, 58,5 punti) e ventiduesimo nella terza (95 metri, 59,7 punti). Samuel Costa ha ottenuto il venticinquesimo posto nella prima serie (95 metri, 65,3 punti), il ventiseiesimo nella seconda (95,5 metri, 60,5 punti) e il ventunesimo nella terza (93 metri, 60,1 punti). Il veterano Alessandro Pittin, già presente alle Olimpiadi di Torino, ha chiuso trentesimo nella prima sessione (91 metri, 57,2 punti), trentunesimo nella seconda (89,5 metri, 50,8 punti) e trentaquattresimo nella terza (87,5 metri, 40,1 punti).

Prossimi appuntamenti

La competizione proseguirà domani mattina, con la gara individuale in programma a partire dalle ore 10:00 (ora italiana). Questo evento assegnerà una delle tre medaglie olimpiche previste per la disciplina della combinata nordica.

Contesto degli allenamenti

La prima sessione ufficiale di allenamenti sul trampolino piccolo di Predazzo, svoltasi il 9 febbraio, aveva già visto Thomas Rettenegger mettersi in luce con una piazza d’onore e due primi posti, a testimonianza della sua attuale costanza di rendimento. Tra gli altri atleti di rilievo, l’austriaco Johannes Lamparter si è mantenuto costantemente nella top five. In casa Italia, Aaron Kostner ha mostrato buone prestazioni nelle ultime due serie, mentre Costa e Pittin hanno incontrato maggiori difficoltà.