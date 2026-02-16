Jannik Sinner fa il suo esordio nell'ATP 500 di Doha affrontando Tomas Machac in un match che si preannuncia tutt'altro che semplice. L'incontro, valido per il primo turno del torneo qatariota, è in programma sul campo centrale non prima delle 17:30 italiane.

Il ceco Machac si presenta come un avversario imprevedibile, capace di esprimere un tennis brillante sia con il dritto sia con il rovescio, e dotato di un servizio potenzialmente letale. Nonostante una certa incostanza, nel corso della stagione ha già dimostrato il suo valore, anche se non sono mancati alcuni ritiri, l'ultimo dei quali a Montpellier.

Sinner dovrà dunque essere pronto sia fisicamente sia mentalmente, soprattutto dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, dove gli è forse mancato il giusto killer instinct.

Due precedenti favorevoli, ma attenzione al contesto

I precedenti tra Sinner e Machac sono due, entrambi risalenti al 2024 e vinti dall'azzurro: nei quarti del Masters 1000 di Miami (6-4, 6-2) e in semifinale a Shanghai (6-4, 7-5). Tuttavia, il match di Doha si gioca su cemento, superficie su cui Machac ha mostrato un tennis efficace anche contro avversari di alto livello, come dimostrato contro l'attuale numero uno del mondo, Carlos Alcaraz.

Il contesto del torneo e le aspettative

Il debutto di Sinner a Doha arriva dopo la semifinale persa a sorpresa contro Djokovic agli Australian Open.

Il torneo si gioca sul cemento del Khalifa International Tennis and Squash Complex, con temperature che superano i 35 gradi, un fattore che potrebbe influire sul rendimento dei giocatori. Il sorteggio ha riservato a Sinner un percorso potenzialmente impegnativo: in caso di passaggio del turno, agli ottavi potrebbe affrontare Alexei Popyrin o Mubarak Shannan Zayid, ai quarti Jakub Mensik o Zhizhen Zhang, e in semifinale uno tra Alexander Bublik, Arthur Fils o Jiri Lehecka.

Il match contro Machac rappresenta dunque un banco di prova significativo per Sinner, chiamato a dimostrare di aver metabolizzato la delusione australiana e di essere pronto a competere al massimo fin dal primo turno.

Conferme e dettagli aggiuntivi

Secondo Sky Sport, Sinner affronterà Machac lunedì 16 febbraio alle 17:30 italiane, con diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e streaming su NOW. I precedenti tra i due, entrambi nel 2024, vedono Sinner avanti 2-0. Il tabellone di Doha prevede un possibile percorso verso la finale che potrebbe incrociare Carlos Alcaraz solo nell'ultimo atto del torneo.