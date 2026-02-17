Mathieu van der Poel, uno dei campioni da copertina del ciclismo mondiale, continua a stupire non solo per le sue prestazioni in gara, ma anche per la sua straordinaria capacità di allenamento. Michel Cornelisse, ex direttore sportivo della squadra Alpecin-Premier Tech, ha condiviso un aneddoto che mette in luce il talento eccezionale dell'olandese e le motivazioni che lo spingono anche in allenamento.

'Non corre molto, ma vince molto'

Cornelisse, ora attivo nel ciclismo femminile come tecnico della UAE ADQ, ha avuto modo di conoscere Van der Poel durante il suo periodo come Ds della Alpecin.

Ha raccontato un episodio emblematico avvenuto durante un ritiro in Spagna, mentre si trovavano nei pressi di Calpe. "Una volta ne ho parlato con Planckaert," ha spiegato Cornelisse nel podcast De Grote Plaat.

"Mathieu stava pedalando da solo a una velocità di 38 chilometri orari, mentre il resto della squadra faticava a mantenere i 33 chilometri orari. In una lunga sessione di allenamento, Mathieu li aveva staccati di oltre trenta chilometri."

Questo aneddoto illustra non solo la potenza di Van der Poel, ma anche la sua dedizione e volontà di impegnarsi e migliorarsi continuamente. Ogni volta che sale in sella alla sua bici, il corridore olandese non si limita a fare il suo lavoro: spinge i limiti dell'allenamento e della competizione, dimostrando che la sua preparazione è all’altezza del suo talento naturale.

Cornelisse ha paragonato l’eccezionale performance di Van der Poel con la sua esperienza passata con Jelle Nijdam, un altro ciclista noto per la sua forza e resistenza. "Si allenava come un matto e io ero costantemente alla sua ruota," ha ricordato. "Lui vinceva le classiche, ma io non ci riuscivo."

Cornelisse ha parlato anche dell'approccio particolare di Van der Poel. "Penso che potrebbe sicuramente gestire una Liegi," ha affermato il tecnico, "ma è anche una delle sue qualità il fatto di andare alle corse solo quando è al cento per cento. Non corre molto, ma vince molto."

'Consiglio a Pogacar di esercitarsi negli sprint in pista'

Con la stagione in corso e le classiche di primavera sempre più vicine, l'atteso confronto tra Van der Poel e Tadej Pogačar è diventato uno dei temi più discussi nel ciclismo.

Cornelisse non manca di notare l’impatto che entrambi i corridori possono avere sulle classiche. "Pogacar può vincere tutte le corse monumento," ha dichiarato, "ma si scontrerà anche con Mathieu. E poi Mathieu ha uno sprint migliore."

Tuttavia, riconosce anche le sfide che Pogacar potrebbe affrontare in alcune gare iconiche come la Milano-Sanremo o la Parigi-Roubaix. Il consiglio di Cornelisse per Pogacar in vista della Roubaix è chiaro: "Gli consiglierei di esercitarsi nello sprint in pista. Tutti fanno ricognizioni, ma non fanno sprint in pista." Qui, Cornelisse fa riferimento all’importanza dell’esperienza accumulata nei velodromi, citando Peter Van Petegem, che raggiunse il successo nella Parigi-Roubaix grazie alla conoscenza delle strategie tipiche della pista.