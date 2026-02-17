Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 si profilano come uno degli eventi sportivi più attesi. L'Italia si prepara ad accogliere atleti da ogni angolo del pianeta per una manifestazione che promette spettacolo ed emozioni. Al momento, tuttavia, non sono disponibili dati ufficiali sul medagliere, dato che l'evento non si è ancora svolto.

Milano e Cortina: sede e programma

Milano e Cortina saranno le sedi dei Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. In palio ci saranno centosedici titoli olimpici: cinquantaquattro maschili, cinquanta femminili e dodici misti.

Si stima la partecipazione di circa duemilanovecento atleti, uomini e donne, provenienti da tutto il mondo. Una delle novità di questa edizione sarà l'esordio dello sci alpinismo nel programma olimpico.

La delegazione italiana e i numeri dei Giochi

La delegazione italiana si preannuncia tra le più numerose di sempre, con un numero di convocati potenzialmente superiore ai precedenti record. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, a Pechino 2022, l'Italia aveva concluso al tredicesimo posto nel medagliere, conquistando due ori, sette argenti e otto bronzi, per un totale di diciassette medaglie. Le aspettative per Milano‑Cortina 2026 sono elevate, sia per quanto riguarda i risultati sportivi che per la partecipazione generale.

Oltre lo sport: territorio ed economia

Oltre alla competizione agonistica, Milano‑Cortina 2026 rappresenterà un'importante occasione per valorizzare il territorio italiano e promuovere gli sport invernali. L'evento coinvolgerà numerose località e impianti sportivi, con ricadute significative anche sul piano turistico ed economico. Gli appassionati attendono con trepidazione l'inizio delle gare, desiderosi di sostenere gli atleti azzurri nella corsa verso le medaglie.