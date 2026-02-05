Il Villaggio Olimpico di Milano è in fermento in vista dell’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso poco prima di mezzogiorno. Sono in corso le bonifiche e i sopralluoghi da parte della guardia d’onore, mentre la vita quotidiana degli atleti prosegue tra allenamenti, briefing, interviste e colazioni.

Preparativi e sicurezza

Il murale della tregua e il programma della visita

All’ingresso del cluster milanese, nella Village plaza, è stato installato un murale della tregua olimpica: un pannello di circa due metri per uno e mezzo, protetto da plexiglass, sul quale atleti e autorità hanno già apposto le loro firme con un pennarello bianco. È stato lasciato uno spazio riservato per la firma del Presidente. Dopo una breve sosta in quest’area, Mattarella proseguirà nella zona residenziale del Villaggio e concluderà la visita con un momento conviviale nella Lounge dei capimissione, dove incontrerà gli atleti.

Dettagli della visita

