Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il Villaggio Olimpico di Milano. Ad accoglierlo, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il segretario generale Mornati, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e l’amministratore delegato dei Giochi Andrea Varnier.

La firma sul murale della Tregua

Giunto all’ingresso del Villaggio, scortato da otto Corazzieri, il capo dello Stato si è recato presso il murale dedicato alla Tregua olimpica.

Si tratta di un pannello decorato con i colori di Milano Cortina e protetto da plexiglass, sul quale atleti e autorità avevano già apposto le loro firme con un pennarello bianco. Anche il Presidente Mattarella ha lasciato la sua firma sul pannello, un gesto dal forte valore simbolico.

Il contesto della visita

La visita presidenziale si inserisce nel quadro dell’avvio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il Villaggio Olimpico, concepito come cuore pulsante dell’accoglienza per gli atleti, è ora pronto a ricevere delegazioni provenienti da ogni parte del mondo. La presenza del Presidente della Repubblica evidenzia l’importanza istituzionale e il significato profondo dell’evento per il Paese.

Il Villaggio Olimpico: un progetto di riqualificazione

Il Villaggio Olimpico di Milano ospiterà circa 1.500 residenti durante i Giochi. Al termine della manifestazione sportiva, il complesso subirà una trasformazione radicale, diventando uno studentato e integrando spazi commerciali e comunitari. Questo progetto mira a una significativa riqualificazione urbana dell’area, proiettando il Villaggio verso un futuro post-olimpico.