I New York Knicks hanno superato i Denver Nuggets 134‑127 al termine di una partita risolta solo dopo due tempi supplementari. Il successo, maturato al Madison Square Garden, rappresenta l’ottava vittoria consecutiva per la squadra di New York.

Prestazioni individuali decisive

Jalen Brunson ha dominato il match con 42 punti, nove assist e otto rimbalzi. Karl‑Anthony Towns ha contribuito con 24 punti e 12 rimbalzi, mentre OG Anunoby ha aggiunto 20 punti. Dall’altra parte, Nikola Jokic ha firmato una tripla‑doppia da 30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, ma non è bastata a evitare la sconfitta.

Jamal Murray ha segnato 39 punti per i Nuggets.

Una battaglia prolungata

La partita è stata equilibrata e combattuta, con i Knicks che hanno trovato la vittoria solo nel secondo overtime. Il risultato finale di 134‑127 conferma la tenacia di New York nel proseguire la striscia positiva.

Dettagli della gara

Jalen Brunson ha messo a segno 42 punti, nove assist e otto rimbalzi, trascinando i Knicks alla vittoria in una sfida risolta solo dopo due supplementari. Karl‑Anthony Towns ha giocato con una benda sull’occhio destro dopo uno scontro in avvio di partita, chiudendo con 24 punti e 12 rimbalzi. Jokic, al rientro dopo un infortunio al ginocchio, ha registrato la sua prima tripla‑doppia dal ritorno in campo, ma i Nuggets hanno perso per la terza volta consecutiva. Inoltre, Denver ha dovuto fare a meno di Peyton Watson e Spencer Jones, usciti per infortunio durante la gara.