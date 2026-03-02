Ilias Aouani è stato ricevuto a Tokyo dall’ambasciatore d’Italia, Mario Vattani. L’incontro si è svolto presso la sede diplomatica italiana nella capitale giapponese, un contesto che ha sottolineato l’importanza della presenza di atleti italiani di alto livello nelle principali città del mondo.

L’accoglienza dell’ambasciatore Vattani

L’ambasciatore Vattani ha accolto Aouani, evidenziando come la sua figura rappresenti un esempio di eccellenza sportiva italiana all’estero. L’incontro è stato un’occasione per uno scambio cordiale tra il rappresentante diplomatico e l’atleta, consolidando il legame tra le istituzioni e il mondo sportivo.

Le parole di Aouani

Durante la visita, Aouani ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’accoglienza ricevuta a Tokyo, una città che considera particolarmente generosa. “Questa città non smette mai di trattarmi molto generosamente. È una città che è casa dello sponsor che ha investito in me, che ha creduto in me in un momento in cui non era molto scontato”, ha dichiarato l’atleta, sottolineando il forte legame con il suo sponsor e il supporto ricevuto.

L’incontro si inserisce nel quadro più ampio delle attività di promozione dello sport italiano all’estero e dei rapporti tra la comunità sportiva italiana e le istituzioni diplomatiche, rafforzando l’immagine dell’Italia come nazione attenta e proattiva nel sostenere i propri talenti sportivi a livello internazionale.