Il Gran Premio d’Australia si svolgerà regolarmente a Melbourne, nonostante le tensioni in Medio Oriente. A confermarlo è stato il CEO dell’evento, Travis Auld, che ha sottolineato la comprovata capacità della Formula 1 di gestire la logistica globale. “La F1 è esperta nello spostare le persone in tutto il mondo – ha dichiarato Auld – Hanno riprogrammato rapidamente i voli. Mi è stato detto che ora tutti sono chiusi dentro e arrivano entro i tempi richiesti”.

Auld ha poi aggiunto: “I piloti saranno qui, gli ingegneri saranno qui, i team principal saranno qui, sono coloro a cui è stata data priorità.

Alcuni degli altri staff stanno partendo adesso, probabilmente potremmo fare la gara anche senza di loro ma fortunatamente siamo riusciti a portare qui tutti quelli che devono essere qui”.

Logistica F1 e tempistiche

La dichiarazione del CEO arriva a pochi giorni dal via del campionato, la cui prima tappa è prevista per l’8 marzo a Melbourne. Le recenti tensioni in Medio Oriente avevano inizialmente causato disagi nei principali hub aerei, ma la struttura logistica della F1 ha dimostrato la sua efficienza, reagendo prontamente per garantire la presenza dei principali protagonisti della gara.

Arrivo dei team a Melbourne

Circa mille membri del paddock hanno dovuto modificare i propri piani di viaggio a causa delle chiusure degli spazi aerei in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti.

Tuttavia, i container con le monoposto e l’attrezzatura sono già giunti a destinazione. I team hanno dato priorità assoluta all’arrivo di piloti, ingegneri e team principal, assicurando così la regolarità dell’evento in programma.