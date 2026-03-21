L'azzurro Lukas Hofer si prepara a una sfida cruciale nell'inseguimento maschile di Coppa del Mondo, in programma oggi a Oslo Holmenkollen alle ore sedici e quindici. Hofer, che partirà con il pettorale numero ventidue, si trova in una posizione che gli consente di tentare un'importante rimonta. La sua partenza, subito dietro a Didier Bionaz, reduce da un'ottima prestazione al tiro, suggerisce un potenziale strategico per recuperare posizioni significative in una gara che si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena.

La Coppa di specialità in palio a Oslo

La tappa odierna di Oslo non è solo un appuntamento della Coppa del Mondo, ma rappresenta l'ultima decisiva occasione per l'assegnazione della Coppa di specialità nell'inseguimento maschile. Il titolo è conteso in un duello serrato tra Éric Perrot e Sebastian Samuelsson, con quest'ultimo chiamato a recuperare un distacco di ventitré punti dal leader Perrot. La classifica vede anche Tommaso Giacomel occupare la terza posizione nella graduatoria di specialità, mantenendo vive le speranze azzurre. A complicare il quadro, Johannes Dale-Skjevdal si inserisce come terzo incomodo nella corsa alla Coppa generale, sebbene staccato di quarantatré punti dal capoclassifica.

La strategia di Hofer per la rimonta

Con il pettorale numero ventidue, Lukas Hofer si trova in una posizione strategica per avviare la sua rimonta. Nonostante i favoriti e i "big" della disciplina siano posizionati più avanti, il margine per recuperare terreno è concreto, specialmente se l'atleta azzurro riuscirà a mantenere una solida prestazione al tiro. La precisione al poligono sarà infatti un fattore determinante per scalare la classifica e puntare alle posizioni di vertice in questa gara ad alta tensione.

Il contesto della stagione e le performance azzurre

La stagione di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 giunge al suo epilogo proprio sulle nevi di Oslo Holmenkollen, dopo aver preso il via il ventinove novembre 2025 a Östersund.

In campo maschile, il francese Éric Perrot ha già dimostrato la sua superiorità, conquistando la Coppa generale, oltre a quelle di individuale e di partenza in linea, consolidando il suo dominio. Sturla Holm Lægreid, invece, si è aggiudicato la Coppa di sprint, evidenziando la sua eccellenza nelle gare veloci.

Per quanto riguarda l'Italia, le performance degli atleti azzurri sono state di rilievo. Tommaso Giacomel si posiziona al quinto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, con un totale di centoventi punti, dimostrando costanza e competitività. Lukas Hofer, protagonista dell'inseguimento odierno, occupa la quinta posizione nella classifica di specialità, con centoventitré punti, sottolineando la sua abilità specifica in questa disciplina. Questi risultati evidenziano il buon momento del biathlon italiano in una stagione ricca di sfide e successi.