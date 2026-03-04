Ad Arber, in Germania, nella giornata dedicata alle sprint femminili dei Mondiali giovanili di biathlon, le azzurrine non sono riuscite ad avvicinarsi alle medaglie, con risultati distanti dalle prime posizioni.

Categoria Youth – 6 km

La slovacca Michaela Strakova ha dominato la prova Youth, centrando un perfetto 10/10 al poligono e precedendo la norvegese Hanna Voelstad (0+1) di 12”3 e l’austriaca Selina Ganner (0+1) di 18”3. La migliore delle italiane è stata Matilde Giordano, 32ª con tre errori (2+1) e un ritardo di 2’28”9. Seguono Luna Forneris, 47ª con due errori (2+0) a 2’51”4; Magali Miraglio Mellano, 52ª con un errore (1+0) a 3’03”3; e Maddalena Ballan, 65ª con due errori (1+1) a 3’35”6.

Categoria Junior – 7,5 km

Tra le Junior, la vittoria è andata alla lettone Estere Volfa, con un solo errore nella serie a terra, in 21’39”8. Alle sue spalle la finlandese Inka Hamalainen (1+0), staccata di 53”9, e la tedesca Sydney Wuestling (1+0), terza a 1’07”2. La migliore delle italiane è stata Carlotta Gautero, 24ª con tre errori (2+1) e un ritardo di 3’07”3. Poco dietro, Nayeli Mariotti Cavagnet ha chiuso 26ª a 3’08”8 con un solo errore nella prima serie. Più indietro Denise Maestri, 37ª con due errori (2+0) a 3’56”9, e Alessia Forlin, 47ª con un errore (1+0) a 4’24”5.

Prestazioni delle azzurrine

Questi risultati confermano la difficoltà delle azzurrine nel contendere le medaglie nelle sprint femminili ai Mondiali giovanili di Arber, nonostante alcune prestazioni individuali di rilievo. In particolare, Matilde Giordano e Carlotta Gautero si sono distinte come le migliori rappresentanti italiane nelle rispettive categorie, pur restando lontane dalle posizioni di vertice.