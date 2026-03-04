Jordan Stolz si presenta ai Campionati Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio di velocità, in programma a Heerenveen dal 5 all’8 marzo, con un obiettivo di portata storica: conquistare sia il titolo Sprint sia quello Allround nella stessa edizione iridata. L’atleta americano, reduce da due ori e un argento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, si pone come principale favorito nella competizione Sprint.

Il programma della rassegna prevede le gare Sprint giovedì e venerdì, seguite dalle prove Allround nel fine settimana. Quest’ultima disciplina rappresenta una vera prova di resistenza, che richiede versatilità, tenuta mentale e capacità di recupero.

Tra gli outsider nella gara Sprint spiccano nomi come Ning Zhongyan, campione olimpico nei 1500 metri, Damian Żurek, Jenning de Boo e Joep Wennemars. La doppietta Sprint e Allround nello stesso anno è un’impresa estremamente rara: finora, solo Eric Heiden era riuscito in tale impresa, sebbene in epoche in cui le rassegne erano separate. Dal 2020, con l’unificazione dell’evento, l’impresa è diventata ancora più ardua.

Il contesto internazionale e le sfide

Stolz, che ha già vinto il titolo Allround a Inzell quattro anni fa, sogna ora una doppietta che lo proietterebbe nell’olimpo del pattinaggio di velocità. Tra le atlete, l’assenza di Jutta Leerdam, che ha chiuso anticipatamente la stagione, apre nuove prospettive per Femke Kok, già due volte argento mondiale, ora a caccia del suo primo titolo iridato Sprint.

Altre atlete da tenere d’occhio sono Erin Jackson, campionessa olimpica dei 500 metri nel 2022, e l’azzurra Serena Pergher. Non si esclude una sorpresa da parte di Suzanne Schulting, ex regina dello short track.

Gli azzurri in gara: Pergher osservata speciale

L’Italia sarà rappresentata da Serena Pergher, Daniele Di Stefano e Maybritt Vigl nei Mondiali Sprint e Allround. Pergher, in particolare, è considerata un’atleta da seguire con attenzione, grazie alle sue recenti prestazioni e al potenziale dimostrato nelle competizioni internazionali. La sua crescita è significativa: campionessa mondiale juniores dei 500 metri nel 2023, ha ottenuto risultati importanti anche a livello senior, contribuendo a far guadagnare all’Italia posti per i Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026.

La sua presenza a Heerenveen rappresenta un’occasione cruciale per confermare il suo valore tra le migliori sprinter internazionali.

In sintesi, i Mondiali di Heerenveen si preannunciano come un banco di prova fondamentale per Jordan Stolz, che punta a un’impresa storica, e per Serena Pergher, osservata speciale tra le azzurre in gara.