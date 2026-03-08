La seconda giornata del biathlon alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, disputata l’8 marzo in Val di Fiemme, ha visto la squadra italiana impegnata senza riuscire a conquistare alcuna medaglia. La Cina, al contrario, ha ottenuto risultati di rilievo in diverse categorie, confermandosi protagonista assoluta.

Prestazioni azzurre nelle gare individuali

Nell’individuale sitting, Marco Pisani ha chiuso in tredicesima posizione. Nonostante una prestazione impeccabile al poligono, con tutti i bersagli centrati, ha pagato un ritardo di 5’40"5 rispetto al vincitore.

Nella categoria standing, Cristian Toninelli ha vissuto una giornata difficile al poligono, accumulando sei errori – quattro nella seconda serie e due nell’ultima – e concludendo la sua prova in sedicesima piazza, a 9’03"4 dalla vetta. Entrambi gli atleti italiani si sono quindi trovati lontani dalle posizioni di vertice.

La Cina protagonista sul podio

La Cina ha dominato in diverse gare, dimostrando una netta superiorità. Nell’individuale sitting maschile, Liu Zixu ha conquistato la medaglia d’oro con una performance eccellente, senza commettere alcun errore al poligono. L’argento è andato al connazionale Mao Zhongwu, distanziato di 28"4 (0+0+1+0). Il bronzo è stato appannaggio dell’ucraino Taras Rad (0+1+0+0), a 1’19"0.

Nell’individuale standing maschile, l’oro è stato vinto da Cai Jiayun in 30’24"1 (1+0+0+0), precedendo il canadese Mark Arendz (1+0+0+0) di 28"4 e il tedesco Marco Maier (0+0+1+0) di 43"2. La Cina ha ottenuto successi anche tra gli ipovedenti, con Wang Yue tra le donne e Dang Hesong tra gli uomini. Altre vittorie di rilievo sono andate alla coreana Kim Yunji nell’individuale donne sitting e alla canadese Natalie Wilkie nell’individuale standing.

Contesto internazionale delle gare sprint

Le gare sprint di biathlon a Tesero hanno visto un netto dominio della Cina e dell’Ucraina, che hanno complessivamente conquistato cinque medaglie ciascuna. Le prestazioni di Marco Pisani, diciassettesimo nella categoria sitting, e di Cristian Toninelli, sedicesimo nella standing, confermano le difficoltà incontrate dagli atleti azzurri in questa seconda giornata di competizioni, evidenziando il divario rispetto alle nazioni più competitive.