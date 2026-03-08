L’Italia è protagonista nella prima giornata delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sabato 7 marzo, sulle piste delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, la squadra azzurra ha conquistato due medaglie nello sci alpino paralimpico, entrambe nella discesa libera per atleti con disabilità visiva.

Chiara Mazzel, accompagnata dalla guida Nicola Cotti Cottini, ha ottenuto la medaglia d’argento nella discesa femminile categoria visually impaired, chiudendo a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner. Nella stessa gara, Martina Vozza con la guida Ylenia Sabidussi si è piazzata quinta.

Il bronzo di Bertagnolli

Giacomo Bertagnolli ha conquistato il bronzo nella discesa maschile ipovedenti, salendo così sul podio nella sua nona medaglia paralimpica in carriera. Si tratta di un risultato significativo per l’atleta azzurro, già plurimedagliato nelle precedenti edizioni dei Giochi.

Posizionamento nel medagliere

Con queste due medaglie, l’Italia si è posizionata all’undicesimo posto nel medagliere provvisorio delle Paralimpiadi, con un totale di due podi: un argento e un bronzo. In testa alla classifica figurano Ucraina e Cina, entrambe con sei medaglie complessive.

Dettagli delle gare

La discesa libera ipovedenti femminile è stata la prima gara ufficiale della giornata, con partenza alle 9.30.

Chiara Mazzel ha chiuso con il tempo di 1’23"03, mentre l’austriaca Aigner ha vinto in 1’22"55. L’azzurra ha definito il suo argento “un vero sogno”, dichiarando di essere “molto felice per la prestazione” e di aver dato davvero tutto in gara. Giacomo Bertagnolli, ipovedente dalla nascita, ha così raggiunto quota nove medaglie paralimpiche, dopo i quattro ori conquistati a PyeongChang 2018 (gigante e slalom) e Pechino 2022 (slalom e supercombinata).