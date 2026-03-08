Alex Schwazer, campione olimpico a Pechino 2008, ha partecipato ai Campionati Italiani di marcia sulla mezza maratona ad Alessandria. La sua gara è stata interrotta dai giudici poco dopo il quattordicesimo chilometro. Dopo aver scontato tre minuti di stop, Schwazer si è ritirato dalla competizione senza rilasciare dichiarazioni.

La dinamica della gara

Fin dall'inizio, Schwazer si era posizionato nel gruppo di testa, inseguendo Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino, dimostrando l'intenzione di puntare alla vittoria. Tuttavia, al passaggio al quattordicesimo chilometro, è stato fermato dai giudici a causa della terza segnalazione per “sospensione”.

Nonostante la ripartenza dopo lo stop regolamentare, ha proseguito per qualche minuto prima di decidere di abbandonare la gara.

Le dichiarazioni

Il tecnico Sandro Donati ha analizzato l'accaduto, affermando: “Aveva un’andatura troppo sbilanciata in avanti – questo lo ha portato a sollevare troppo la gamba dietro. I giudici hanno fatto il loro lavoro. Se avesse rallentato, probabilmente avrebbe centrato il podio: ma i campioni sono così, pensano solo a vincere”.

Riccardo Orsoni, vincitore del titolo italiano maschile con il tempo di 1h24’30”, ha espresso la sua emozione: “È stata comunque un’emozione gareggiare con lui. Per me è stato un grande stimolo. Personalmente sono più che soddisfatto, sono pronto per la Coppa del Mondo di aprile in Brasile, dove gareggerò sulla distanza della maratona”.

Anche Sofia Fiorini, campionessa italiana femminile con 1h34’20”, ha confermato la sua partecipazione alla distanza dei 42 km ai mondiali.

Esito dei Campionati Italiani

