Simone Bolelli e Andrea Vavassori si preparano a scendere in campo per la finale del doppio maschile all'ATP Masters 1000 di Miami. Gli azzurri affronteranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, in una sfida che mette in palio il secondo titolo stagionale per gli italiani e il loro primo Masters 1000 dell'anno. Il match è in programma all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens alle ore 17.30.

Il percorso di Bolelli e Vavassori verso l'atto conclusivo del torneo è stato caratterizzato da prestazioni solide e convincenti.

In semifinale, la coppia italiana ha superato l'olandese Sander Arends e l'australiano John-Patrick Smith con un netto 6-3, 6-4, in un'ora e ventidue minuti di gioco. Questa vittoria ha confermato la loro determinazione e la capacità di competere ai massimi livelli, qualità che saranno cruciali nella decisiva sfida per il titolo.

Una rivalità accesa nel doppio

La finale di Miami ripropone uno scontro che ha già animato il circuito del doppio negli ultimi due anni. La coppia Heliovaara/Patten ha infatti prevalso in ben cinque dei sei precedenti incontri diretti contro gli azzurri. Tra queste vittorie spiccano la dolorosa finale degli Australian Open dello scorso anno e la semifinale delle ATP Finals a Torino.

Questo bilancio rende la partita odierna particolarmente significativa per Bolelli e Vavassori, che cercheranno di invertire la tendenza e conquistare un successo di grande prestigio. La posta in palla è elevata e l'incontro promette spettacolo, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per lasciare il proprio segno in uno dei tornei più importanti del circuito.

L'ATP Masters 1000 di Miami

Il Miami Open 2026, parte della categoria ATP Tour Masters 1000, si svolge all'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, negli Stati Uniti, dal 18 al 29 marzo 2026. Questo prestigioso evento attira annualmente i migliori specialisti del doppio. I detentori del titolo erano Marcelo Arévalo e Mate Pavić. Tra le teste di serie di questa edizione figurano anche Marcel Granollers e Horacio Zeballos, oltre alle due coppie finaliste.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, hanno dimostrato durante il torneo di poter competere ai massimi livelli. La finale contro Heliovaara e Patten rappresenta l'opportunità di coronare un percorso eccellente con un trionfo che consoliderebbe la loro posizione nel panorama del doppio internazionale.