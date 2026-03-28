Il grande tennis internazionale si prepara a vivere un momento clou al WTA 1000 di Miami 2026, con la tanto attesa finale del doppio femminile che vedrà protagoniste le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra si misurerà con le quotate avversarie, la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend, in un incontro che promette emozioni e alto livello di gioco. L'appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, con inizio alle ore 18.30. Gli appassionati potranno seguire la diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in streaming tramite SkyGo e NOW TV.

Questa finale rappresenta un traguardo significativo per Errani e Paolini, essendo la loro prima presenza stagionale in un atto conclusivo di un torneo così prestigioso.

Il cammino delle due coppie verso la finale è stato differente, ma entrambe hanno dimostrato grande determinazione. Le italiane Errani e Paolini, accreditate della testa di serie numero uno del torneo, hanno avuto un percorso relativamente agevolato nella semifinale. Il loro match contro Elise Mertens e Shuai Zhang si è infatti concluso dopo appena dieci minuti e tre game, a causa del ritiro della belga Mertens dopo il secondo cambio di campo. Un epilogo inatteso che ha permesso alla coppia azzurra di preservare energie preziose in vista della sfida decisiva.

Dall'altra parte del tabellone, Siniakova e Townsend, designate come teste di serie numero due, hanno dovuto affrontare una semifinale ben più combattuta. La coppia ceco-statunitense ha dimostrato la propria forza e capacità di reazione, superando in rimonta Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. Dopo aver ceduto il primo set con il punteggio di 4-6, Siniakova e Townsend hanno saputo ribaltare le sorti dell'incontro, aggiudicandosi il secondo set per 6-4 e trionfando poi al super tie-break con un netto 10-3. Questa vittoria ha confermato la loro solidità e le ha proiettate verso lo scontro finale contro le favorite italiane.

Un'edizione storica per il doppio femminile del Miami Open 2026

L'edizione del Miami Open 2026 si sta rivelando particolarmente memorabile per il torneo di doppio femminile, grazie a un risultato statistico di rilievo.

Per la prima volta nella storia di questa prestigiosa manifestazione, tutte e quattro le prime teste di serie sono riuscite a raggiungere le semifinali. Un evento di tale portata non si verificava in un torneo di categoria WTA 1000 dal lontano China Open 2017, che all'epoca era classificato come WTA Premier Mandatory. Questo dato sottolinea non solo l'alto livello di competitività espresso in questa edizione, ma anche la straordinaria solidità e la conferma del valore delle coppie favorite, che hanno saputo imporsi fino alle fasi conclusive del tabellone.

La finale tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend si prospetta dunque come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis. Non sarà solo un appuntamento di grande interesse per il pubblico italiano, desideroso di tifare per le proprie beniamine, ma anche un momento di spicco nel panorama internazionale del tennis femminile.

La sfida tra le due coppie più accreditate del torneo promette equilibrio e spettacolo, offrendo la possibilità di assistere a un confronto diretto tra alcune delle migliori interpreti della specialità a livello mondiale.