Al PalaCasali di Ancona prende il via la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica. L'evento, che assegna ventisei titoli (tredici maschili e tredici femminili) più due per le prove multiple, vede la città marchigiana ospitare la manifestazione per la diciannovesima volta. La competizione si svolge dal 27 febbraio al 1° marzo 2026.

La protagonista del giorno: Zaynab Dosso

La grande attesa è tutta per Zaynab Dosso, la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi nei 60 metri, con il tempo di 6"99 realizzato a Toruń.

Le batterie dei 60 metri sono previste alle ore 15.55, mentre la finale è fissata per le ore 17.30.

Altri protagonisti in pista

Sul rettilineo maschile, il favorito è Filippo Randazzo, che si confronterà con Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour e Lorenzo Simonelli. Nel salto triplo, occhi puntati su Andrea Dallavalle, argento mondiale all’aperto, e Andy Diaz, campione del mondo indoor. In programma anche il salto in alto con Christian Falocchi e Marco Fassinotti, oltre a gare di salto triplo femminile, salto con l’asta femminile, 400m e 800m per uomini e donne. La finale dei 3000 metri femminili è in programma alle ore 15.08, con Federico Riva tra i protagonisti nella categoria maschile.

Contesto e cornice dell’evento

La diretta live offre una cronaca minuto per minuto della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor, con aggiornamenti gara dopo gara. L’evento si svolge in un clima di grande attesa, con atleti di alto livello pronti a misurarsi in vista dei prossimi impegni internazionali. In particolare, la competizione precede di tre settimane i Mondiali Indoor che si terranno a Toruń, in Polonia, dal 20 al 22 marzo 2026.