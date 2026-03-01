Sir Safety Perugia e Rana Verona si contenderanno la Supercoppa Italiana di volley maschile, in una finale che si disputerà domenica al PalaTrieste. L'incontro, con fischio d'inizio alle ore 15.00, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play e VBTV.

Le semifinali: Perugia domina, Verona soffre ma vince

La Sir Safety Perugia ha staccato il pass per l'atto conclusivo del torneo superando con un netto 3-0 l'Itas Trentino (25-19, 25-20, 25-20). La squadra umbra ha dimostrato una superiorità evidente in tutti i fondamentali, gestendo il match con sicurezza e confermando il proprio status di favorita.

La Rana Verona, invece, ha dovuto lottare maggiormente per avere la meglio sulla Cucine Lube Civitanova. Gli scaligeri si sono imposti per 3-1 (27-25, 30-28, 17-25, 25-21) in una partita dall'andamento equilibrato, caratterizzata da set tiratissimi, in particolare i primi due, risolti ai vantaggi.

Il contesto e le prospettive

La finale di Supercoppa assume un'importanza strategica e sportiva di primo piano. Il Perugia, campione del mondo in carica, mira a consolidare il proprio dominio a livello nazionale. La Rana Verona, reduce dalla vittoria in Coppa Italia, si presenta all'appuntamento con l'ambizione di confermarsi tra le protagoniste assolute della stagione.

L'incontro, offerto al pubblico da Rai 2 e dalle piattaforme streaming Rai Play e VBTV, promette spettacolo e un confronto di alto livello.

Un traguardo prestigioso

La Supercoppa Italiana, originariamente programmata in autunno in Arabia Saudita, è stata posticipata e si disputa ora in concomitanza con la fase finale della stagione regolare di Superlega. L'evento si configura, di fatto, come un'anticipazione dei futuri playoff scudetto.

Il Perugia, vincitore delle ultime tre edizioni, ha l'opportunità di raggiungere il record assoluto di sette successi, attualmente detenuto da Treviso. La Rana Verona, dal canto suo, ha evidenziato una crescita costante nel corso della stagione: dopo il successo in Coppa Italia, la squadra scaligera si avvicina alla finale con ritrovata fiducia e determinazione, pronta a sfidare la corazzata umbra.