L'attesa è terminata per la Milano-Sanremo femminile 2026, pronta a scrivere un nuovo capitolo dopo il suo atteso ritorno in calendario la scorsa stagione. La Classicissima, che vede l'Italia riporre le sue speranze in Elisa Balsamo, si preannuncia un evento imperdibile, sebbene segnato dal forfait di Elisa Longo Borghini. La corsa, che ha ripreso il suo posto nel panorama ciclistico dopo oltre due decenni, promette emozioni lungo un percorso iconico.

Il Percorso: da Genova a Via Roma

La partenza è fissata da Genova alle ore 10:30, con l'arrivo nello storico traguardo di via Roma a Sanremo.

Il tracciato, che ricalca alla perfezione quello della gara maschile e si estende per 156 chilometri, è stato confermato rispetto all'edizione precedente. Dopo una prima parte perlopiù pianeggiante, il gruppo si dirigerà verso Sestri Ponente per poi immettersi sulla statale Aurelia. A Voltri, le atlete affronteranno il medesimo percorso che sarà poi calcato dagli uomini. Il lungomare sull'Aurelia condurrà le cicliste verso le classiche cinque salite che animeranno gli ultimi cinquanta chilometri della corsa.

Le asperità da superare includono il Capo Mele (1,8 km al 4,5% con punte massime al 7%), il Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e il Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). La fase decisiva della gara sarà poi caratterizzata dalla salita della Cipressa (5,6 km al 4,1%) e, poco prima dell'arrivo, dal celebre Poggio (3,7 km al 3,7% con punte all'8% nel finale), punti cruciali dove la corsa potrà decidersi.

Le Favorite e le Outsider

Dopo la vittoria spettacolare di Lorena Wiebes nella passata edizione, la neerlandese del Team SD Worx-Protime si ripresenta come una delle principali favorite. Tra le atlete più attese al via figurano anche Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), seconda l'anno scorso in via Roma, e la svizzera Ruegg (EF Education-Oayly), che ha chiuso al terzo posto nel 2025. Se la corsa dovesse diventare più selettiva sulle salite finali, attenzione alla formidabile scalatrice Demi Vollering. Non vanno dimenticate, tra le possibili outsider, nomi come Puck Pieterse (direttamente dal ciclocross), Kim Le Court Pienaar e Kasia Niewiadoma.

Elisa Balsamo guida le speranze azzurre

Un'assenza significativa pesa sulle speranze italiane: il forfait dell'ultimo minuto di Elisa Longo Borghini.

La campionessa nazionale è costretta a saltare la corsa a causa di una malattia virale che le ha causato un'infezione alle vie respiratorie. Longo Borghini aveva già mostrato un'ottima condizione nelle prime uscite stagionali e la sua assenza rappresenta una perdita importante per la squadra azzurra. La carta più competitiva in chiave italiana diventa così Elisa Balsamo. L'atleta della Lidl-Trek è una delle più veloci in gruppo e può resistere anche sulle dolci salite liguri; per lei sarà essenziale ritrovare la forma dei giorni migliori per puntare al successo sul traguardo di Sanremo. La gara, inoltre, fa parte del calendario della Coppa Italia delle regioni, aggiungendo un ulteriore stimolo per le atlete azzurre a ottenere un buon piazzamento.

La Classicissima: storia e copertura televisiva

La Milano-Sanremo femminile, dopo oltre vent'anni di assenza, è risorta la passata stagione. La corsa, che tra il 1999 e il 2005 era stata organizzata da RCS con il nome di Primavera Rosa, è tornata ufficialmente nel calendario UCI Women’s World Tour dal 2025. La diretta integrale della corsa sarà disponibile in streaming su RaiPlay e in chiaro sui canali televisivi Rai: dalle 10:05 alle 13:20 su Rai Sport HD e dalle 13:20 alle 14:25 (o comunque fino all'arrivo) su Rai2. Anche le piattaforme Discovery+ ed Eurosport trasmetteranno ogni chilometro della gara, garantendo una copertura completa per gli appassionati.