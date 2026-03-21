Sabato 21 marzo, la città di Toruń, in Polonia, è il palcoscenico della seconda intensa giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. L'evento prosegue con un programma ricco di gare e vede l'Italia schierare una squadra competitiva, pronta a lottare per le medaglie. Gli appassionati potranno seguire tutte le sfide grazie a una copertura completa in televisione e in streaming.

Le stelle azzurre in gara e le attese

L'attenzione è puntata su diversi atleti italiani di spicco. Nei 60 metri femminili, spicca il nome di Zaynab Dosso, attuale argento iridato e co-detentrice della miglior prestazione mondiale stagionale, che si presenta tra le principali favorite per il podio.

Al suo fianco, farà il suo attesissimo debutto con la Nazionale maggiore la giovanissima Kelly Doualla, una sedicenne con il potenziale per sorprendere.

Sui 3000 metri femminili, Nadia Battocletti, già argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri, si cimenta su una distanza per lei più breve, ma con concrete ambizioni di medaglia. Questa rappresenta la sua prima partecipazione a un Mondiale indoor, un'occasione per arricchire ulteriormente il suo palmarès.

Nei 60 ostacoli maschili, l'Italia ripone le sue speranze in Lorenzo Simonelli, mentre nel salto in alto maschile, Christian Falocchi scenderà in pedana forte del suo recente salto da 2,30 metri realizzato agli Assoluti, cercando di confermarsi ad alti livelli.

Il programma della giornata include anche altre finali di rilievo: i 400 metri (sia maschili che femminili), i 3000 metri maschili, il salto triplo femminile e la spettacolare 4×400 mista. Un momento clou sarà l'attesissimo salto con l’asta maschile, dove il fuoriclasse Armand Duplantis potrebbe tentare di stabilire un nuovo record del mondo.

Programma completo e orari delle gare

La sessione mattutina prenderà il via alle ore 10.05 con le prove dell'eptathlon e le batterie dei 60 ostacoli maschili. Seguiranno le batterie dei 60 metri femminili, ulteriori eventi dell'eptathlon, la finale della 4×400 mista, la finale del salto in alto maschile e le semifinali degli 800 metri (femminili e maschili), concludendosi intorno alle 13.08.

La sessione serale ripartirà alle 18.25 con la finale del salto con l’asta maschile. A seguire, si susseguiranno le finali dei 400 metri (maschili e femminili), la conclusione dell'eptathlon con i 1000 metri, le finali dei 3000 metri (femminili e maschili), la finale del salto triplo femminile, le semifinali dei 60 ostacoli (maschili e femminili) e, a chiudere la giornata, le attesissime finali dei 60 ostacoli maschili e dei 60 metri femminili, previste per le 21.20.

Dove seguire i Mondiali Indoor: TV e streaming

Per non perdere neanche un momento delle competizioni, è prevista una copertura televisiva e in streaming dettagliata. La diretta tv sarà disponibile su RaiSportHD per la sessione serale, in chiaro e gratuitamente.

Gli abbonati potranno seguire la sessione mattutina su Sky Sport Uno e l'intera giornata su Sky Sport Arena.

Per quanto riguarda lo streaming, la sessione mattutina sarà trasmessa gratuitamente su Rai Play Sport 3, mentre quella serale sarà disponibile su Rai Play, anch'essa gratuitamente. Gli abbonati a Sky potranno usufruire di Sky Go e NOW per seguire entrambe le sessioni. Infine, una diretta testuale sarà garantita da OA Sport per un aggiornamento costante in tempo reale.