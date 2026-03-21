Il sabato 21 marzo 2026 si preannuncia una giornata intensa per il Motomondiale. Sul circuito di Goiânia, in Brasile, i piloti della MotoGP affronteranno qualifiche e Sprint Race, che assegnerà i primi punti del fine settimana ai nove migliori. La Sprint, di 15 giri, è cruciale su questo tracciato inedito per la categoria regina.

Le condizioni meteorologiche variabili hanno complicato la ricerca della messa a punto ideale, rendendo l'approccio al GP del Brasile più impegnativo. L'attenzione sarà su Marco Bezzecchi (Aprilia), chiamato a superare la Q1 e sfidare avversari come Pedro Acosta (KTM), Marc Marquez (Ducati) e Francesco Bagnaia (Ducati).

Copertura TV e Streaming del GP del Brasile 2026

Il sabato del GP del Brasile sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) per gli abbonati. TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà la diretta gratuita delle qualifiche di tutte le classi e della Sprint Race della MotoGP. Le sessioni di prove libere saranno un'esclusiva Sky.

Per lo streaming, gli abbonati potranno utilizzare l'app SkyGo e la piattaforma NOW. Il sito tv8.it garantirà la visione gratuita e in chiaro delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP. OA Sport fornirà una diretta live testuale completa.

Orari principali della MotoGP a Goiânia (ora italiana):