La Milano Sanremo apre la stagione delle classiche monumento del ciclismo. La Classicissima di Primavera si corre sabato 21 marzo e promette un altro doppio spettacolo, vibrante e intenso come nella scorsa edizione. Il programma prevede sia la corsa maschile che quella femminile. Le donne arriveranno a Sanremo intorno alle 14.30, mentre gli uomini chiuderanno il loro show verso le 16.40. La Sanremo godrà di un'ampia copertura mediatica sia in tv che in streaming, ma con modalità differenti tra Rai e Eurosport.

Capi, Cipressa e Poggio prima dell'arrivo in Via Roma

La Milano - Sanremo maschile scatterà da Pavia alle 10, con il km zero alle 10.10. La corsa farà un giro attorno a Pavia per poi immettersi sul classico percorso che transita da Tortona e Ovada per scendere verso il Passo del Turchino, salita che agli albori della Sanremo era un vero spauracchio ma che oggi non impensierisce nemmeno i cicloamatori. Dalla discesa si entra nella seconda parte della corsa, quella che si snoda sulla Riviera Ligure, passando da Varazze, Finale Ligure, Albenga, in un rapido avvicinamento alle fasi decisive in cui la tensione sale chilometro dopo chilometro.

I Capi, Mele, Cervo e Berta, fanno da preludio alla fase più calda e pericolosa della corsa, l'avvicinamento alla salita che da San Lorenzo al Mare si snoda a Costa Rainera per portare al culmine di Cipressa.

La successiva e tecnica discesa riporta sull'Aurelia per una decina di chilometri di falsopiano che conducono alla sfida finale del Poggio. Dalla vetta mancano cinque chilometri e mezzo, prima in discesa e poi gli ultimi due in pianura, per raggiungere il traguardo di via Roma.

La Sanremo femminile scatterà invece da Genova alle 10.35 per immettersi sul percorso maschile dopo 18 chilometri. Da qui, il tracciato è identico a quello maschile, con i Capi, la Cipressa e il Poggio prima dell'arrivo in via Roma.

🔥 298 km. No second chances.

Cipressa will hurt. Poggio will decide.

Via Roma crowns one winner.

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🔥 298 km. Nessuna seconda possibilità.

La Cipressa farà male. Il Poggio deciderà.

In Via Roma un solo vincitore.#MilanoSanremo @CA_Ita pic.twitter.com/Qs8OmZjtnN — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) February 27, 2026

Doppia diretta su Eurosport

La Rai trasmetterà la Milano - Sanremo a partire dalle 9.50 su Rai Sport, passando poi su Rai Due a partire dalle ore 14.

La diretta sarà disponibile anche in streaming su Rai Play Sport 3. Nella fase in cui saranno in strada sia le donne che gli uomini, la Rai offrirà le due corse in alternanza tra l'una e l'altra.

Eurosport, con le piattaforme Discovery plus e HBO Max, offrirà invece due diverse dirette, una per la Sanremo maschile e una per quella femminile, tra cui gli abbonati potranno scegliere. La diretta maschile integrale inizierà alle ore 9.45. La Sanremo femminile sarà in diretta invece dalle ore 12.30 e fino al traguardo.