Samuel López, il nuovo capo allenatore di Carlos Alcaraz, ha tracciato un bilancio positivo dell'avvio di stagione del tennista, subentrato a Juan Carlos Ferrero. Nonostante i recenti cambiamenti nel team, López ha sottolineato un ottimo inizio, affermando che "se qualcuno ci avesse offerto questi risultati all’inizio della stagione, li avremmo accettati senza esitazione".

Pressione, obiettivi e un'apertura al futuro

López ha evidenziato l'importanza della maturità nel gestire la pressione di essere il numero uno del mondo, ricordando che "in ogni torneo Carlos ha l’obbligo di vincere, ma sappiamo che è impossibile" e che è cruciale "capire che certe debolezze non vanno mostrate" pubblicamente.

Il team si concentra ora sull'intero ciclo sulla terra rossa, con Montecarlo come rodaggio, seguito da Barcellona, Madrid e il Roland Garros.

In un'apertura significativa, López non ha escluso un possibile ritorno di Ferrero in futuro. "Il rapporto è buono. Non so cosa potrebbe succedere, ma non sarebbe così improbabile. È un’opzione che c’è, magari tra un po’. Ha lavorato con Carlos per 7‑8 anni e quel legame durerà per sempre", ha dichiarato.

Ferrero: distacco necessario e ferita aperta

Juan Carlos Ferrero, in un'intervista, ha spiegato che la decisione di smettere di seguire Alcaraz sui social media non è stata dettata dal risentimento, ma da una necessaria protezione personale. "Non lo seguo perché ho bisogno di un po’ di tempo, per separare.

Se apro Instagram, mi esce da tutte le parti", ha rivelato. A quasi tre mesi dalla rottura, il tecnico ammette di non aver ancora voltato pagina completamente: "Dopo sette anni e tutto il tempo investito... costa, fa male, dispiace".

Ferrero prova sentimenti contrastanti quando vede Alcaraz giocare: il desiderio che vinca si mescola alla tristezza di non essere al suo fianco. Da quando la collaborazione è terminata, Alcaraz ha trionfato all'Australian Open e a Doha. Ferrero si è dedicato al progetto del golfista Ángel Ayora come coach mentale e al suo centro di formazione a Villena.

Le ragioni della separazione e il dialogo in sospeso

Ferrero ha chiarito che la rottura è dovuta principalmente a differenze contrattuali, escludendo disaccordi personali.

"Non c'è stata intesa e una storia molto bella si è rovinata", ha affermato. Ha ammesso che "qualcosa avrà influito" il circolo familiare del giocatore nella decisione, poiché "questo tipo di situazioni importanti si discutono con la famiglia". Ha ribadito: "Non pensavamo allo stesso modo su come proseguire, alle stesse condizioni", ma ha sottolineato che "non è successo nulla di male, sul serio".

Ferrero ha rivelato di aver incoraggiato Samuel López a unirsi al team di Alcaraz. Sebbene riconosca la fiducia in López, ha ammesso che "vedere una persona di tanta fiducia lì, fa un po' male", ma sta gestendo meglio la situazione. Ferrero ritiene ci sia una conversazione in sospeso con Alcaraz, con cui ha vinto 24 trofei.

"Mi piacerebbe. Semplicemente per ricordare tutto quello che abbiamo vissuto, prenderci un caffè tranquillamente e darci un abbraccio".

Un possibile ritorno e le riflessioni sulla docuserie

Riguardo a un possibile futuro ricongiungimento, Ferrero ha dichiarato: "Tornerò nel circuito, sento di avere ancora molto da offrire... Se Carlos un giorno mi chiedesse di tornare, non potrei dirgli di no".

Infine, Ferrero ha dissociato la fine del rapporto dalla docuserie "Alcaraz: A mi manera", in cui aveva espresso dubbi sull'approccio di Alcaraz al lavoro. Ha mantenuto la sua frase, ma ha riconosciuto che "quando sei allenatore devi capire che devi adattarti al giocatore che hai, e Carlos è diverso dagli altri". Ha concluso: "Sta dimostrando che può farlo, che può mescolare quei due mondi. Il futuro? Nessuno può indovinarlo... Spero di sì... Magari mi sbaglio".