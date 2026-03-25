Coco Gauff si conferma tra le protagoniste del circuito femminile, conquistando un posto nelle semifinali dei Miami Open. L'atleta americana, numero quattro del ranking WTA, ha superato un'intensa sfida contro la svizzera Belinda Bencic nei quarti di finale. Il match si è concluso con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-3 a favore di Gauff, dopo oltre due ore di gioco che hanno messo alla prova la sua resistenza e determinazione.

La vittoria non è stata semplice; Gauff ha dovuto faticare e mostrare una notevole capacità di reazione nei momenti cruciali.

Questa è stata la terza volta consecutiva in questa edizione del torneo che la giovane statunitense è stata costretta a disputare il terzo set, un dato che evidenzia la sua resilienza e l'abilità nel gestire la pressione. Al termine della partita, Gauff ha espresso la sua soddisfazione: "Sono orgogliosa di me stessa, non pensavo di arrivare dove sono arrivata qui a Miami", sottolineando il suo percorso di successo nel prestigioso torneo.

Gauff contro Muchova: la prossima sfida

Nella fase successiva del torneo, Coco Gauff si troverà di fronte la tennista ceca Karolina Muchova. Muchova ha conquistato l'accesso alla semifinale dopo aver sconfitto la canadese Mboko con un doppio 7-5, dimostrando anche lei un eccellente stato di forma.

L'incontro tra Gauff e Muchova si preannuncia particolarmente avvincente, considerando la solidità e la determinazione che entrambe le giocatrici hanno esibito durante il percorso ai Miami Open. La sfida tra queste due atlete promette scintille, con entrambe determinate a raggiungere la finale.

I precedenti tra Gauff e Muchova

Analizzando lo storico degli scontri diretti, emerge un quadro favorevole a Coco Gauff. La statunitense vanta un record perfetto contro Karolina Muchova, avendo ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva sulla ceca in occasione dell'Australian Open. Anche in quell'occasione, Gauff si impose in tre set, confermando una tendenza che la vede prevalere negli appuntamenti di rilievo. Questo dato rafforza la fiducia di Gauff e evidenzia la sua superiorità mentale e tattica nei confronti di Muchova, che ora cercherà di invertire la rotta nella cruciale semifinale di Miami.