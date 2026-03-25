Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale italiana assoluta di atletica leggera, ha espresso grande soddisfazione per gli eccezionali risultati ottenuti dagli azzurri ai recenti Mondiali indoor di Torun, in Polonia. La spedizione italiana si è distinta con la conquista di ben cinque medaglie, di cui tre d’oro, coronando un weekend memorabile che ha segnato un momento di significativo trionfo e crescita per l'intero movimento atletico nazionale.

Durante un'analisi approfondita e pubblica, La Torre ha elogiato la qualità e la determinazione della squadra, descrivendo la spedizione come "rock", un termine che ben riflette lo spirito combattivo e la costante evoluzione degli atleti italiani.

Un focus particolare è stato dedicato a Zaynab Dosso, per la quale il Direttore Tecnico ha manifestato piena fiducia nelle sue notevoli potenzialità future. "Dosso scenderà abbondantemente sotto gli 11" nei 100 metri, ha dichiarato con convinzione, prefigurando un ulteriore miglioramento dei suoi risultati e un consolidamento della sua posizione tra le migliori velociste a livello mondiale.

Il sostegno a Leonardo Fabbri e la difesa dalle critiche

Un momento cruciale dell'intervento di La Torre ha riguardato la figura di Leonardo Fabbri, uno degli atleti più attesi e sotto i riflettori. Il Direttore Tecnico ha scelto di schierarsi apertamente a difesa del pesista, rispondendo alle critiche emerse dopo la sua performance.

"Credo che tutti abbiano visto quello che è successo...", ha affermato La Torre, proseguendo con una chiara presa di posizione: "Io ho il compito di non dimenticarlo e voglio ricordarlo a tutti gli istintivi che vorrebbero crocifiggerlo. Questo è il momento in cui starò vicinissimo a Leo...". Con queste parole cariche di significato, La Torre ha voluto riaffermare il proprio incondizionato supporto a Fabbri, evidenziando l'importanza della coesione e della solidarietà all'interno della squadra, specialmente nei momenti di maggiore pressione e di fronte a reazioni impulsive.

Il contesto e le prospettive della squadra azzurra

Analizzando il quadro generale, la squadra italiana si proietta verso i prossimi impegni con una composizione equilibrata, che vede affiancati atleti di comprovata esperienza e giovani talenti promettenti.

Secondo la visione di La Torre, per figure come Mattia Furlani, Leonardo Fabbri e Zane Weir, l'obiettivo primario non è tanto un "riscatto" in senso stretto, quanto piuttosto la ferma volontà di esprimere al meglio le proprie capacità e di superare eventuali episodi passati, focalizzandosi sulle performance future. Zaynab Dosso, forte di un bronzo mondiale nei 60 metri e di una recente vittoria continentale, si trova in un contesto competitivo elevato, con diverse velociste di pari livello, e mira a consolidare ulteriormente la sua posizione nell'élite mondiale dell'atletica. Il gruppo azzurro, arricchito dalla presenza di giovani come Lando, Lazzaro, Pieroni e Bandaogo, incarna i valori di coraggio, crescita e un significativo potenziale per il futuro dell'atletica italiana, promettendo nuove e importanti affermazioni a livello internazionale.