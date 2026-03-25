Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha affrontato apertamente le difficoltà di adattamento di Charles Leclerc alle nuove monoposto di Formula 1. Durante una conferenza stampa tenutasi a Shanghai, Vasseur ha illustrato come il recente cambiamento regolamentare abbia profondamente modificato le caratteristiche delle vetture, imponendo ai piloti un approccio significativamente diverso rispetto al passato.

Vasseur ha chiarito che le attuali monoposto richiedono uno stile di guida meno incentrato sulla pura velocità e più orientato alla gestione tecnica e strategica della gara.

A tal proposito, ha dichiarato: “Non sono sicuro che fondamentalmente queste macchine si adattino molto bene al suo [di Leclerc] stile, ma ci sta lavorando. Ha un’ottima capacità di lettura e comprensione della situazione della macchina, è molto sveglio e ce la farà”. Questa affermazione evidenzia la fiducia del team nel potenziale di Leclerc, nonostante le sfide iniziali.

Le nuove sfide tecniche e strategiche della Formula 1

Il team principal ha enfatizzato come il cambiamento regolamentare abbia reso la Formula 1 più complessa, con una marcata enfasi sulla gestione energetica e delle batterie. Questo ha comportato una vera e propria ridefinizione del modo di guidare, rendendo indispensabile per i piloti un adattamento tecnico costante.

Vasseur ha suggerito di concentrarsi su una maggiore interpretazione delle nuove dinamiche, sottolineando che la capacità di adattarsi rapidamente sarà cruciale per il successo.

Il nuovo scenario regolamentare, infatti, impone ai piloti di saper leggere e interpretare la situazione della vettura in tempo reale, superando la semplice ricerca della prestazione sul giro secco. La gestione delle risorse energetiche è diventata un elemento centrale, influenzando direttamente sia la strategia di gara sia l'approccio dei piloti durante le qualifiche e la corsa.

Leclerc e l'imperativo dell'adattamento

Lo stesso Charles Leclerc ha ammesso che i suoi celebri “giri folli”, che lo avevano consacrato tra i migliori qualificatori della Formula 1, non sono più efficaci con le nuove regole.

Spingere al massimo in Q3, infatti, può compromettere il sistema di gestione dell’energia e causare una perdita di tempo maggiore rispetto al guadagno. Nonostante queste oggettive difficoltà, Vasseur ha ribadito la sua piena fiducia nelle capacità di adattamento del pilota monegasco, mettendo in risalto la sua intelligenza acuta e la sua determinazione incessante nel perseguire il miglioramento.

Questo percorso di adattamento imposto dalle nuove monoposto rappresenta una sfida significativa non solo per Leclerc ma per l'intero team Ferrari, che dovrà lavorare incessantemente per trovare il giusto equilibrio tra prestazione e gestione tecnica. La stagione in corso si configura, pertanto, come un banco di prova fondamentale per la capacità di evoluzione sia dei piloti che delle squadre.