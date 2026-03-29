La volata scudetto si infiamma con l'Inter che, pur in testa, mostra una chiara flessione. Mentre i nerazzurri rallentano, Milan e Napoli intensificano l'inseguimento. L'Inter ha raccolto solo due punti nelle ultime tre gare e otto nelle ultime cinque, un rendimento inferiore alle inseguitrici. Il vantaggio, seppur di sei punti sul Milan e sette sul Napoli, potrebbe assottigliarsi con i prossimi impegni gravosi: in casa contro la Roma e in trasferta contro il Como.

Inter: rallentamento e potenziale recupero

La squadra di Chivu, dopo un avvio brillante, sembra aver perso smalto.

La flessione è evidente, e il tecnico, pur "semi esordiente", pare aver perso il giusto feeling dopo un controverso episodio con Bastoni contro la Juve. Tuttavia, il nocciolo duro del gruppo nerazzurro, con l'imminente recupero di Lautaro, "capitano goleador", appare in grado di non perdere la bussola.

Milan e Napoli: inseguimento tra luci e ombre

Milan e Napoli inseguono a un solo punto di distanza. Il Milan si affida alla coppia Modric-Rabiot, ma soffre in attacco per l'assenza di una punta centrale: Leao è "troppo evanescente" e Pulisic non ha ancora "carburato". Il Napoli, dopo aver recuperato i suoi campioni lungodegenti, è ora travolto dalla polemica su Lukaku, accusato di aver "piantato in asso la sua squadra" rimanendo in Belgio.

La sfida diretta di Pasquetta potrebbe ridefinire le posizioni.

Como e la corsa per il quarto posto

Il Como è la sorpresa del campionato per il quarto posto. Grazie alla qualità di Fabregas, ha trasformato un gruppo di giovani talenti, acquisiti a peso d'oro dalla proprietà indonesiana, in una squadra armoniosa e vincente. Un calendario favorevole potrebbe permettergli di mantenere l'alta quota.

Juve e Roma inseguono il Como. La Juve, priva di un centravanti, conta su Yildiz e Conceicao e su reparti ben registrati da Spalletti. La Roma, penalizzata da molti infortuni offensivi e troppe sconfitte contro le big, può però contare su un gruppo solido e motivato di Gasperini, con gli innesti di Malen e Robinio Vaz che alimentano la speranza.

L'Atalanta di Palladino, ancora in corsa in Coppa Italia, nutre timide speranze con 24 punti a disposizione e molti scontri diretti.

Le sfide in coda alla classifica

In coda, Pisa e Verona sembrano quasi condannati. Cremonese e Lecce lottano per evitare il terzultimo posto: i lombardi hanno "scialacquato" i punti del girone d'andata, i pugliesi sono troppo alterni e con un attacco poco produttivo. Di Francesco prova a evitare la terza retrocessione consecutiva. La Fiorentina è in ripresa, mentre il Cagliari di Pisacane è in calo, con due punti in sette gare e nessuna vittoria da due mesi.

La simulazione social che infiamma i tifosi del Napoli

Sui social, una simulazione ha acceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli.

Prevede un finale di campionato al cardiopalma: il Napoli vincerebbe tutte le dieci partite rimanenti, raggiungendo 86 punti. L'Inter, con inciampi (sconfitta col Como, pareggi con Atalanta e Roma), si fermerebbe a 85 punti. Il Milan, pur con un buon bottino, chiuderebbe a 82. Questo scenario, pur non scientifico, riflette l'umore di una piazza che non vuole mollare la speranza.