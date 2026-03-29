Il Masters 1000 di Miami è avvolto da una profonda incertezza a causa delle condizioni meteo avverse che hanno colpito la metropoli della Florida. La tanto attesa finale maschile, che vedrà affrontarsi il campione italiano Jannik Sinner e il tennista ceco Jiri Lehecka, prevista non prima delle 21.00 italiane, rischia di subire un significativo ritardo. Questa sfida è cruciale per Sinner, che mira a consolidare la sua posizione. La pioggia, protagonista indiscussa della giornata, ha già costretto gli organizzatori a posticipare la finale del doppio femminile, un incontro di alto livello che vede impegnate le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini contro la coppia formata da Taylor Townsend e Katerina Siniakova.

Nel pomeriggio italiano, la perturbazione ha stravolto l'intero programma originario. Errani e Paolini, campionesse olimpiche di Parigi 2024 e teste di serie, non hanno potuto iniziare il loro match alle 18.30 come inizialmente stabilito. Dopo una breve tregua meteorologica, che aveva lasciato intravedere un miglioramento, le tenniste italiane sono riuscite a scendere in campo. Tuttavia, la partita è stata nuovamente interrotta sul punteggio di 5-6 nel primo set a causa di un nuovo e intenso scroscio di pioggia, che ha costretto le giocatrici a rientrare negli spogliatoi per la seconda volta. Un aggiornamento successivo, giunto alle 20.15, ha poi chiarito che la finale di doppio sarebbe ripresa sul campo Grandstand, mentre la buona notizia per i tifosi di Sinner è che la sua partita avrebbe avuto inizio sul Campo Centrale, senza dover attendere la conclusione del match di doppio, garantendo così una maggiore fluidità al programma.

Il programma del torneo stravolto dal maltempo

L'impatto del maltempo non si è limitato alla sola finale di Sinner, ma ha letteralmente rivoluzionato l'intero programma del Masters 1000 di Miami. Tutte le partite previste nella giornata precedente sono state rinviate, creando un'ingente mole di incontri da recuperare. Questa situazione ha costretto gli organizzatori a una vera e propria maratona tennistica: ben cinquanta incontri sono stati concentrati in un solo giorno, distribuiti su dieci campi, con alcune partite che hanno preso il via già alle 10 locali. La situazione rimane fluida e in costante evoluzione, con il concreto rischio di ulteriori slittamenti qualora nuove precipitazioni dovessero abbattersi sulla città della Florida, mantenendo alta la tensione tra atleti e spettatori.

Sinner: ambizioni e progressi sul campo

Jannik Sinner, attuale numero due del mondo, si presenta a questa finale con il morale altissimo, forte del recente trionfo a Indian Wells e con l'obiettivo ambizioso di conquistare il prestigioso Sunshine Double, un traguardo che pochi tennisti sono riusciti a raggiungere. Il tennista altoatesino parte nettamente favorito contro Lehecka, che occupa la ventiduesima posizione nel ranking ATP, ma che ha dimostrato di essere un avversario temibile. Sinner ha espresso fiducia nelle sue capacità e nel lavoro svolto, dichiarando: “È un momento buono per me, cerchiamo di dare il massimo e di continuare a spingere”, sottolineando la sua determinazione a proseguire sulla strada del successo.

Il torneo di Miami riveste un'importanza particolare per Sinner, che in Florida ha già dimostrato il suo valore, vincendo nel 2024 e raggiungendo la finale in altre due occasioni, nel 2021 e nel 2023, evidenziando un legame speciale con questo evento. L'atleta italiano ha sottolineato l'importanza strategica di questi tornei sul cemento, specialmente all'inizio della stagione, prima del passaggio alla terra battuta, e ha evidenziato i progressi costanti nel suo servizio, un aspetto su cui ha lavorato intensamente: “Sono molto soddisfatto di come ho servito lì, ma è qualcosa su cui stiamo lavorando molto in questo periodo. Durante le partite ho anche sentito che il servizio mi ha aiutato nei momenti difficili.

Ma ci sono ancora molte aree in cui possiamo migliorare”. La giornata a Miami è dunque ancora condizionata dall'incertezza meteorologica, con il pubblico e gli atleti in trepidante attesa di capire quando potranno riprendere le partite e se la finale tra Sinner e Lehecka potrà svolgersi regolarmente, come da programma, regalando lo spettacolo atteso.