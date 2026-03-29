Il Credit One Charleston Open 2026, prestigioso torneo del circuito WTA 500, si prepara ad accogliere le migliori tenniste del mondo sulla sua esclusiva terra verde har-tru. L'edizione di quest'anno, in programma a Charleston, Carolina del Sud, dal 30 marzo al 5 aprile, vedrà un'unica rappresentante italiana nel tabellone principale: Elisabetta Cocciaretto.

La giocatrice marchigiana, designata come testa di serie numero 14, beneficia di un bye al primo turno, garantendole l'accesso diretto al secondo turno. Questo posizionamento le offre un vantaggio strategico nel suo percorso all'interno del torneo, permettendole di iniziare la competizione da una posizione privilegiata.

Il cammino di Cocciaretto potrebbe iniziare con una sfida contro l'americana Peyton Stearns al secondo turno. In caso di successo, l'atleta azzurra si troverebbe di fronte un ostacolo di notevole caratura: la campionessa in carica, Jessica Pegula. La presenza di Pegula, tra le favorite assolute per la vittoria finale, rende il suo quarto di tabellone particolarmente impegnativo e ricco di aspettative per gli appassionati di tennis.

L'unicità della terra verde har-tru e la presenza italiana

La partecipazione di Elisabetta Cocciaretto come unica italiana nel main draw sottolinea l'importanza della sua performance in un contesto internazionale. Questo scenario si è delineato dopo l'eliminazione di Tatiana Pieri nelle qualificazioni, sconfitta con il punteggio di 6-0, 6-3 da Ayana Akli.

Una delle caratteristiche più distintive del Credit One Charleston Open è la sua superficie di gioco: la terra verde har-tru. Questo particolare tipo di campo, il cui nome deriva dall'inventore Henry Alexander Robinson ("har") e dalla definizione "true color" ("tru"), è impiegato esclusivamente a Charleston da oltre due decenni. Tale peculiarità conferisce al torneo un'identità unica nel panorama tennistico internazionale, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli specialisti della terra battuta.

Oltre a Cocciaretto e Pegula, il tabellone principale vanta la presenza di numerose altre atlete di spicco. Tra le teste di serie che, come da regolamento, hanno ricevuto un bye per il secondo turno figurano nomi come Belinda Bencic e Iva Jovic, promettendo un livello di competizione elevato e sfide avvincenti fin dalle prime fasi del torneo.

Le teste di serie e la struttura del tabellone

Il Credit One Charleston Open 2026 si articola in un formato che prevede l'accesso diretto al secondo turno per tutte le teste di serie. Questo elenco include atlete di calibro mondiale quali Jessica Pegula, Ekaterina Alexandrova, Belinda Bencic, Iva Jovic, Madison Keys, Elise Mertens, Diana Shnaider, Anna Kalinskaya, Leylah Fernandez, Maria Sakkari, Magdalena Fręch, Janice Tjen, Sára Bejlek, la già citata Elisabetta Cocciaretto, Hailey Baptiste e Sofia Kenin. La loro presenza garantisce un torneo di altissimo profilo tecnico e una competizione serrata per il titolo.

La struttura del tabellone è organizzata in quattro sezioni distinte, con una parte alta e una bassa che ospitano le varie giocatrici e le rispettive teste di serie.

Sebbene le qualificazioni abbiano visto la partecipazione di numerose atlete, i dettagli specifici sui nomi delle giocatrici qualificate e degli eventuali lucky loser non sono stati divulgati. Il torneo si conferma così uno degli eventi più attesi e seguiti della stagione sulla terra verde, richiamando l'attenzione di fan e addetti ai lavori da tutto il mondo e promettendo spettacolo di alto livello.