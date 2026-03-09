Jasmine Keys, ala del Famila Schio e figura di spicco della Nazionale italiana, ha definito una grande opportunità la partecipazione al torneo pre-Mondiale in programma a Porto Rico. Dopo l’eliminazione dall’Eurolega, la giocatrice ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla prossima partita e di affrontare con entusiasmo la nuova sfida con la maglia azzurra.

Il valore del torneo pre-Mondiale

In un breve incontro con la stampa a Roma, Jasmine Keys ha espresso il suo entusiasmo per l’imminente trasferta: "Sicuramente è una grande opportunità giocare il Premondiale in Porto Rico come Nazionale, dopo quello che ho vissuto quest’estate è super".

Keys ha poi aggiunto: "Sicuramente sì, a pallacanestro devi pensare solo alla prossima partita e secondo me aiuta proprio in questo periodo dopo che siamo state eliminate dall’Eurolega poterci non pensare e spostarci su un altro obiettivo".

La competizione in programma a San Juan

L’Italia femminile si prepara a volare a San Juan di Porto Rico per disputare il torneo pre-Mondiale, tappa cruciale per qualificarsi alla FIBA Women’s World Cup 2026 che si terrà a Berlino. Il torneo si svolgerà dall’11 al 17 marzo e vedrà le azzurre affrontare Porto Rico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Spagna e Senegal. Solo le prime tre classificate del girone otterranno il pass per il Mondiale.

Obiettivo Mondiale per la Nazionale

Il torneo pre-Mondiale rappresenta un’occasione importante per la Nazionale italiana, che punta a tornare protagonista sulla scena internazionale. Dopo il bronzo conquistato agli Europei, la squadra guidata da coach Andrea Capobianco vuole proseguire il ciclo positivo e tentare la qualificazione al Mondiale, obiettivo che manca dal 1994.