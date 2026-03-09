Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del WTA 1000 di Indian Wells, superando Ajla Tomljanovic con il punteggio di 7‑5, 5‑7, 6‑1. Al termine dell’incontro, la tennista toscana ha condiviso un’analisi sincera del suo stato mentale: “Non è facile. Sto facendo del mio meglio per mantenermi ad alti livelli. Devi essere costante, e devi farlo bene o male quasi ogni settimana. Sei più stanca e hai più pressione, ma per me la cosa fondamentale è divertirsi e godere del mio tennis. Cerco di ripetere a me stessa che non importa il risultato e cerco di essere sempre calma e nervosa il meno possibile”.

La serenità come chiave del successo

Paolini ha evidenziato come la costanza rappresenti una sfida quotidiana: mantenersi tra le migliori richiede un impegno settimanale costante, nonostante la stanchezza e la pressione. Tuttavia, il suo approccio è ben definito: “divertirsi e godere del mio tennis” costituisce il fondamento della sua performance. Ripetersi che “il risultato non conta” è un mantra che le permette di restare lucida e serena in campo, affrontando ogni partita con la giusta mentalità.

Un percorso di crescita e resilienza

La vittoria a Indian Wells si inserisce in un percorso di crescita che segue un avvio di stagione inizialmente complicato. Questo risultato testimonia la capacità di Paolini di ritrovare la forma e la fiducia, dimostrando come la mente sia un fattore tanto importante quanto il fisico.

La serenità emerge come un’arma fondamentale per competere ai massimi livelli nel tennis professionistico.

In un quadro più ampio, emerge il ritratto di un’atleta resiliente, capace di affrontare la pressione con equilibrio e determinazione, senza farsi schiacciare dal peso delle aspettative. Il suo percorso a Indian Wells conferma la sua solidità mentale e la sua capacità di esprimere il miglior tennis nei momenti cruciali.