Hafjell, 25 marzo 2026 – È in corso ad Hafjell, in Norvegia, lo slalom maschile valido per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Questa gara assegnerà l’ultima Coppa di specialità della stagione, atto conclusivo di un’annata incerta e combattuta.

I protagonisti della Coppa di specialità

In testa alla classifica di specialità si trova il norvegese Atle Lie McGrath con 552 punti, forte di tre vittorie stagionali (Val Badia, Wengen e Kranjska Gora). Alle sue spalle, il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore a Levi e nel gigante di ieri, ha mostrato una continuità impressionante con sette gare consecutive tra i primi cinque.

La lotta per il titolo è serratissima.

Seguono il francese Clement Noel, terzo con 475 punti e vincitore della 3-Tre a Madonna di Campiglio, e il norvegese Henrik Kristoffersen, quarto con 453 punti, autore del successo nello slalom notturno di Schladming. Il campione olimpico Loïc Meillard è anch’egli in corsa per un colpo di scena finale, aggiungendo ulteriore incertezza alla classifica.

La situazione italiana nello slalom

In casa Italia, le aspettative sono contenute. Alex Vinatzer, dopo un buon avvio, ha perso smalto e il suo miglior risultato resta il quarto posto ottenuto a fine 2025 a Val d’Isère. Tommaso Sala occupa la diciannovesima posizione e punta a un piazzamento utile per migliorare il pettorale nella prossima stagione.

Il programma della giornata di gara

La prima manche è prevista alle 10.30, mentre la seconda manche prenderà il via alle 13.30. L’atmosfera è carica di tensione: l’assegnazione della Coppa di specialità si deciderà sul filo dei centesimi, promettendo un finale di stagione avvincente.

Le Finali di Coppa del Mondo: contesto e calendario

La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si conclude a Lillehammer, in Norvegia, con le finali in programma dal 21 al 25 marzo. Lo slalom speciale maschile è l’ultima gara della stagione, prevista per il 24 marzo, seguita dallo slalom gigante il 25 marzo. La stagione maschile ha visto in calendario 38 gare, tra discese libere, supergiganti, slalom giganti e slalom speciali, distribuite in 19 tappe.