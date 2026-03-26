Ilia Malinin ha dominato lo short program individuale maschile ai Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in corso all’O2 Arena di Praga. Il detentore del titolo iridato ha firmato il miglior short della sua carriera, qualificandosi con autorevolezza per la finale e superando per la prima volta i 111 punti. Con un punteggio di 111,29 (65,05 , 46,24 ), Malinin ha distanziato di ben dieci punti il francese Adam Siao Him Fa, che si è classificato secondo con 101,85 (56,18, 45,67).

La performance di Malinin, soprannominato il “quad god” per la sua maestria nei salti quadrupli, è stata costruita con una strategia precisa e mirata.

L'atleta ha scelto di rinunciare al quadruplo axel, optando invece per una combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, eseguita in zona bonus, che ha massimizzato il suo punteggio. A completare il programma tecnico, impeccabili sono stati anche il quadruplo flip e il triplo axel. Il suo rendimento interpretativo è stato giudicato ottimo, con tutte le difficoltà tecniche piazzate con un tempismo perfetto, inclusa l'esecuzione del backflip, elemento che ha ulteriormente contribuito al punteggio complessivo.

Classifica provvisoria e gli altri protagonisti

Alle spalle dell'eccezionale Malinin, il podio provvisorio ha visto piazzarsi l'estone Aleksandr Selevko, che ha conquistato il terzo posto con 96,49 punti (53,00 43,39).

Subito dopo, il giapponese Sato Shun ha ottenuto 95,84 punti (52,66, 43,18). Il due volte argento olimpico Yuma Kagiyama ha purtroppo deluso le aspettative, fermandosi al sesto posto con 93,80 punti (49,07, 45,73), a causa di un errore significativo nel triplo axel che ha compromesso la sua posizione.

Per quanto riguarda gli atleti italiani, Daniel Grassl ha dimostrato la sua solidità a livello internazionale. Nonostante alcune sbavature evidenti nella sua esecuzione – tra cui un quadruplo lutz atterrato con l'ausilio della mano e un quadruplo loop ruotato in modo incompleto – Grassl è riuscito a centrare la top ten, posizionandosi all'ottavo posto con 88,53 punti (48,68, 39,85). Un risultato che conferma la sua capacità di competere ad alti livelli.

Gabriele Frangipani si è classificato diciassettesimo con 76,89 punti (39,91, 36,98), completando la partecipazione italiana in questa fase della competizione.

Contesto e impatto della prestazione

La straordinaria prestazione di Ilia Malinin in questo short program rappresenta una risposta chiara e decisa alla delusione vissuta alle Olimpiadi di Milano Cortina, dove l'atleta non era riuscito a esprimersi al suo massimo potenziale. Questo risultato ai Mondiali 2026 segna un vero e proprio ritorno in grande stile per il campione, evidenziando una strategia di gara ben calibrata e una performance che ha unito altissimo livello tecnico a una notevole interpretazione artistica.

Per Daniel Grassl, l'ottavo posto ottenuto, pur con le imperfezioni riscontrate, ribadisce la sua costante presenza tra i migliori pattinatori del mondo.

Il risultato è significativo in un contesto di gara estremamente competitivo, dove anche piccoli errori possono fare la differenza. La sua capacità di rimanere nella top ten, nonostante le difficoltà, sottolinea la sua resilienza e la sua importanza nel panorama del pattinaggio artistico internazionale.