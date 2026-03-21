Tadej Pogacar ha scritto una pagina memorabile nella storia del ciclismo, aggiudicandosi la Milano-Sanremo, una delle classiche monumento più prestigiose. Il campione del mondo ha trionfato nella Classicissima di Primavera con una prova spettacolare, superando una caduta prima della Cipressa. Per lui è l'undicesima Monumento della carriera; gli manca solo la Parigi-Roubaix per completare il cerchio.

La corsa ha preso il via con una fuga di nove atleti: Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi, Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron, David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta).

Il gruppo, controllato dall’Alpecin-Premier Tech, ha gestito il distacco massimo di poco oltre i quattro minuti, ricucendo il divario alla Cipressa.

La caduta e la rimonta di Pogacar

Il momento chiave è stata la caduta di Tadej Pogacar (con Wout van Aert). Nonostante l'imprevisto, il gruppo si è ricompattato sulla salita di Costarainera; Mathieu van der Poel aveva perso terreno. Pogacar, supportato dai compagni, è rientrato rapidamente e ha subito attaccato. Isaac del Toro ha preparato l'azione per il campione del mondo: Filippo Ganna non ha tenuto la sua ruota, ma Tom Pidcock e Mathieu van der Poel sono riusciti a resistere, creando un vantaggio di circa trenta secondi sul gruppo inseguitore.

Vento contrario e azione Lidl-Trek hanno permesso agli inseguitori di avvicinarsi al drappello di testa al Poggio. Iniziata la salita, Pogacar ha sferrato un nuovo allungo, staccando il campione uscente. Pidcock è stato l'unico a resistere. La salita è stata a velocità record, con il campione del mondo che ha tentato diversi allunghi, ma il britannico ha mantenuto la ruota.

Sprint finale e piazzamenti italiani

La vittoria si è decisa in uno sprint a due sul lungomare ligure. Pogacar e Pidcock si sono contesi il successo fino all'ultimo metro, con lo sloveno che ha prevalso per pochi centimetri. Il terzo posto è stato conquistato da Wout van Aert, che ha anticipato gli altri nella volata per il podio. Tre italiani si sono distinti nella top ten: Andrea Vendrame (sesto), Matteo Trentin (nono) ed Edoardo Zambanini (decimo).