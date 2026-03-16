Filippo Pozzato, ex professionista e profondo conoscitore delle classiche, ha condiviso le sue riflessioni sulle possibili strategie della prossima Milano-Sanremo. L'analisi si concentra in particolare sulle potenziali mosse di Tadej Pogacar e sul talento del giovane francese Paul Seixas. Secondo Pozzato, Pogacar potrebbe optare per un attacco a sorpresa già sul Turchino, una tattica che si discosterebbe dalle dinamiche tradizionali della corsa. "Pogacar può attaccare sul Turchino", ha affermato Pozzato, evidenziando come lo sloveno abbia già dimostrato la sua capacità di interpretare le gare in maniera imprevedibile e audace.

Un altro aspetto centrale dell'analisi di Pozzato riguarda Paul Seixas, un giovane talento francese che sta emergendo con forza nel ciclismo internazionale. "Si vede che Seixas è speciale", ha commentato Pozzato, mettendo in risalto le qualità tecniche e la personalità del corridore. L'ex ciclista ha inoltre rivolto un consiglio a Finn, un altro giovane in crescita, suggerendogli di accumulare chilometri per maturare esperienza e affrontare al meglio le grandi classiche.

Prospettive per la Milano-Sanremo

La Milano-Sanremo si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico. Pozzato ha spiegato come la corsa possa essere decisa da un attacco lanciato da lontano, specialmente se a effettuarlo fosse un corridore del calibro di Pogacar, in grado di gestire sforzi prolungati e di cogliere di sorpresa gli avversari.

La presenza di giovani talenti come Seixas, secondo l'ex ciclista, rende la gara ancora più incerta e avvincente, aprendo la porta all'affermazione di nuovi protagonisti sulle strade della Classicissima.

Pogacar e Seixas protagonisti alle Strade Bianche

La stagione di Tadej Pogacar è iniziata nel migliore dei modi, con la sua terza vittoria consecutiva alle Strade Bianche. Il successo è arrivato grazie a una fuga solitaria iniziata sul Monte Santa Marie, a dimostrazione della sua straordinaria forza e della sua abilità nel gestire la corsa da lontano. Paul Seixas, diciannovenne di Lione, è stato l'unico corridore in grado di resistere alla rimonta iniziale di Pogacar, concludendo la gara al secondo posto e confermando il suo notevole talento. Questi risultati accrescono ulteriormente le aspettative per la Milano-Sanremo, dove entrambi i corridori saranno indubbiamente sotto i riflettori.