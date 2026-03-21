Sofia Goggia ha concluso la discesa femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino posizionandosi al nono posto. Un risultato che, pur non essendo sul podio, le ha permesso di consolidare il suo quarto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. L'attenzione dell'atleta azzurra è ora interamente rivolta alla giornata di domani, quando avrà l'opportunità di giocarsi la prestigiosa Coppa di specialità in superG, un obiettivo di grande rilievo per la sua stagione.

La discesa: tra un brivido e i complimenti alla vincitrice

Al termine della gara di discesa, Sofia Goggia ha voluto innanzitutto congratularsi con la connazionale Laura Pirovano, che ha trionfato nella prova odierna, aggiudicandosi così la Coppa di discesa. “Ci siamo congratulate tantissimo con Laura, non era facile vincere oggi per lei”, ha dichiarato Goggia, riconoscendo la difficoltà e il merito della vittoria di Pirovano in un contesto così importante come le Finali.

Riflettendo sulla propria performance, l'azzurra ha commentato un momento critico della sua gara, che avrebbe potuto compromettere il risultato: “Per quanto mi riguarda, è stato un peccato, perché sono quasi caduta, ma mi è andata bene.

Bene così, per oggi”. Questa dichiarazione evidenzia la sua capacità di recupero e la consapevolezza di aver evitato conseguenze peggiori, permettendole di guardare avanti con fiducia.

SuperG: la sfida per la sfera di cristallo è aperta

La giornata di domani si preannuncia decisiva per Sofia Goggia, che si appresta a scendere in pista per conquistare la sfera di cristallo di specialità nel superG. La sciatrice bergamasca è pienamente consapevole dell'importanza dell'appuntamento e della necessità di una prestazione impeccabile.

“Domani tocca a me giocarmi questa Coppa: devo stare sul pezzo”, ha affermato Goggia, sottolineando l'esigenza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione.

La sua principale avversaria in questa corsa al titolo è Alice Robinson, un'atleta che Goggia riconosce come “un’avversaria tosta e qui sa andare forte”. La sfida si prospetta quindi serrata e avvincente, con Goggia pronta a “trovare energia e concentrazione per dare tutto. Poi come va, va”, esprimendo il suo approccio pragmatico e combattivo.

Nella classifica di Coppa del Mondo di superG, Sofia Goggia detiene attualmente la leadership con 449 punti. Il suo vantaggio su Alice Robinson è di 63 lunghezze. Con le Finali in corso a Lillehammer e la gara di superG in programma per il 22 marzo, l'esito di questa prova sarà determinante per l'assegnazione del prestigioso trofeo di specialità.