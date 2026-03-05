È ufficialmente iniziata la stagione del Mondiale MXGP 2026 con il Gran Premio d’Argentina. Romain Febvre, fresco campione iridato nella passata stagione, parte come favorito per il bis, ma dovrà fare i conti con avversari di primissimo piano.

In prima fila si presenta Tim Gajser, pilota del team Monster Energy Yamaha Factory MXGP, desideroso di tornare al successo dopo anni segnati da infortuni che lo hanno fermato a quota quattro titoli nella classe regina. Accanto a lui, l’olandese Jeffrey Herlings, ora in sella alla Honda dopo tanti anni in KTM, pronto a rilanciare la sua carriera dopo il titolo del 2021 e una serie di stop fisici.

Un parterre di alto livello

Oltre ai tre protagonisti principali, la griglia di partenza si arricchisce di nomi di rilievo: il belga Jago Geerts (Beta), il connazionale Lucas Coenen (Red Bull KTM), lo svizzero Jeremy Seewer (Ducati) e lo spagnolo Rubén Fernández (Honda). Tuttavia, tutti sembrano partire un gradino indietro rispetto ai primi tre della classe.

Il contesto della stagione

Febvre, campione in carica, dovrà difendere il titolo conquistato nel 2025, mentre Gajser e Herlings rappresentano la minaccia più concreta. Il primo vuole riscattare gli anni difficili, il secondo punta a un grande ritorno dopo una carriera segnata da infortuni. Il confronto tra questi tre piloti promette di essere il fulcro della stagione.

Il Mondiale MXGP 2026 è dunque pronto a decollare con un cast di altissimo livello, dove il campione in carica dovrà difendere il trono contro due avversari agguerriti e determinati.

Il ruolo di Febvre, Gajser e Herlings

