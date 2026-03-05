Due stone da curling sono state rubate dallo Stadio del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, sede delle prime partite delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. L'episodio è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali e di World Curling.

Il furto e le indagini in corso

Le due pietre da curling, il cui valore è stato stimato in circa 750 sterline ciascuna, sono state segnalate come mancanti prima dell'avvio ufficiale delle competizioni. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.

Nessun impatto sulle competizioni paralimpiche

World Curling ha prontamente confermato che sono state messe a disposizione pietre di riserva, pienamente conformi alle specifiche regolamentari. Questo ha permesso di garantire il regolare svolgimento delle gare di curling previste nel programma paralimpico. Non si prevedono, pertanto, ripercussioni sul calendario sportivo degli eventi a Cortina d’Ampezzo.

Nonostante questo spiacevole episodio, la competizione prosegue senza interruzioni, grazie alle tempestive misure adottate dagli organizzatori per assicurare la continuità delle Paralimpiadi.