Le gare di mass‑start ai Mondiali Under 23 di sci di fondo, disputate a Lillehammer, in Norvegia, hanno visto le vittorie del tedesco Elias Keck e della canadese Alison Mackie. In campo maschile, Keck si è imposto nella 20 km in tecnica libera con una volata finale, superando il russo neutrale Savelii Korostelev per soli tre decimi e il canadese Xavier McKeever per sei. Davide Ghio ha concluso in quarta posizione, a otto decimi dal podio, mentre Gabriele Matli è giunto nono a 1,6 secondi. In campo femminile, Mackie ha ottenuto la vittoria in una volata a tre, fermando il cronometro a 49’41”.

Ha preceduto la norvegese Eva Ingebrigtsen di sette decimi e la francese Leonie Perry di 1,1 secondi. Tra le italiane, Beatrice Laurent si è classificata decima a 25,2 secondi, seguita da Ylvie Folie e Virginia Cena, rispettivamente venticinquesima e ventiseiesima. Nadine Laurent ha chiuso trentaquattresima, a tre minuti esatti.

Le gare maschili: volata serrata e Ghio a un passo dal podio

La mass‑start maschile è stata caratterizzata da una volata combattuta tra i primi dieci atleti. Elias Keck ha conquistato l'oro in 43’32”5. Davide Ghio ha sfiorato la medaglia, fermandosi a soli otto decimi dal vincitore, mentre Gabriele Matli ha concluso al nono posto a 1,6 secondi. Davide Negroni è arrivato diciottesimo a 38,3 secondi e Andrea Zorzi trentatreesimo a 2’15”3.

Le donne: Mackie regina in volata, le azzurre lontane

Nella competizione femminile, Alison Mackie si è aggiudicata l'oro in una volata a tre, con il tempo di 49’41”. Dietro di lei, Eva Ingebrigtsen e Leonie Perry hanno concluso rispettivamente a 0,7 e 1,1 secondi. Le atlete italiane hanno incontrato maggiori difficoltà: Beatrice Laurent è stata la migliore con il decimo posto. Ylvie Folie e Virginia Cena si sono classificate venticinquesima e ventiseiesima, mentre Nadine Laurent è arrivata trentaquattresima con un ritardo di tre minuti.

Contesto iridato

I Mondiali Under 23 di sci di fondo si svolgono a Lillehammer, in Norvegia, dal 2 all’8 marzo. Il programma della rassegna include diverse discipline, tra cui sprint, mass‑start, gare individuali e staffette, per le categorie juniores e Under 23. La 20 km mass‑start in tecnica libera ha rappresentato una delle gare principali dell’evento.