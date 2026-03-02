È online il numero di marzo della rivista Azzurra, che propone due appuntamenti tradizionali: il pagellone sport per sport delle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026 e l’individuazione dei possibili volti nuovi dell’Italia in vista delle Olimpiadi 2030. Il nuovo numero è disponibile gratuitamente e sfogliabile online.

Il bilancio delle Olimpiadi invernali

Il numero di marzo ripropone il consueto “pagellone azzurro sport per sport”, una valutazione dettagliata delle prestazioni italiane ai Giochi invernali appena conclusi. Si tratta di un’analisi puntuale che accompagna la riflessione sul futuro, offrendo un bilancio completo delle performance degli atleti azzurri.

I giovani atleti verso le Olimpiadi 2030

Accanto al pagellone, la rivista dedica spazio ai “possibili volti nuovi” dell’Italia verso le Olimpiadi 2030. Si tratta di giovani atleti che potrebbero emergere nel prossimo quadriennio e rappresentare il futuro dello sport italiano. L’approccio è proiettato in avanti, con l’intento di individuare chi potrà raccogliere l’eredità dei protagonisti di oggi.

Nel numero di marzo sono presenti anche interviste a due giovani di grande prospettiva: Carlos D’Ambrosio, già considerato il presente del nuoto italiano, e Lucrezia Zironi, finalista mondiale nei 500 metri nella canoa velocità, con l’obiettivo di rilanciare il movimento femminile in questa disciplina.

Non mancano le rubriche abituali: “Domande e risposte”, “C’era una volta in Italia…”, “Saranno campioni”, oltre a una guida agli eventi sportivi principali del mese. Il numero è disponibile gratuitamente online, offrendo ai lettori un approfondimento completo e aggiornato sul presente e sul futuro dello sport azzurro.