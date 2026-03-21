A Lake Placid (USA), Federico Pellegrino si appresta a disputare l'ultima sprint a tecnica libera della sua carriera. Questa tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 segna l'atto finale per il campione valdostano, che ambisce a un ultimo podio per coronare la sua straordinaria traiettoria agonistica.

L'Ultima Sfida e il Programma di Gara

La località di Lake Placid è teatro dell'ultima gara stagionale di Coppa del Mondo. Dopo la prova sui dieci chilometri, Pellegrino affronta oggi la sua ultima sprint a tecnica libera. Le qualificazioni sono fissate per le ore 15:30, con le fasi finali che inizieranno alle ore 18:00.

Pellegrino, un Addio da Protagonista con la Squadra Azzurra

L'emozione è palpabile per Pellegrino, punto di riferimento del fondo maschile italiano per oltre un decennio. Il campione ha già consolidato il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo, il sesto nella Sprint e il decimo nella Distance. In questa sua ultima gara veloce, cercherà un'ultima gioia, affiancato da Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Michael Hellweger e Simone Mocellini. Anche le azzurre Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter e Federica Cassol puntano a chiudere la stagione con una semifinale.

Il Rientro di Klaebo e le Aspettative Italiane

La competizione vede il rientro di Johannes Hoesflot Klaebo, tornato in gara dopo l'incidente di Drammen con l'obiettivo del "tris di Coppe".

L'atmosfera a Lake Placid è carica di attesa ed emozione, con l'Italia che mira a concludere la stagione con un risultato che confermi i progressi di entrambe le squadre.

L'Epilogo della Stagione 2025-2026

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026, quarantaquattresima edizione, iniziata il 28 novembre 2025 a Kuusamo (Finlandia), si conclude il 22 marzo 2026 a Lake Placid (Stati Uniti). La sprint a tecnica libera maschile e femminile, in programma il 21 marzo, rappresenta l'ultimo e decisivo appuntamento stagionale.