La città di Novara si prepara ad accogliere un evento di spicco nel panorama della pallavolo femminile italiana: Gara 2 della semifinale dei playoff di Serie A1 femminile 2025-2026. L'appuntamento vedrà confrontarsi l'Igor Gorgonzola Novara e il Prosecco Doc Imoco Conegliano. La partita è in programma sabato 21 marzo 2026, con fischio d'inizio alle ore 21:15, presso il Pala Igor di Novara. Sarà un'occasione imperdibile per gli appassionati, con la possibilità di seguire l'incontro sia in diretta televisiva che in streaming.

Dove seguire l'incontro: TV e piattaforme streaming

Per tutti i tifosi, la diretta televisiva della sfida sarà trasmessa su RaiSport HD, garantendo una copertura completa dell'evento. Per quanto riguarda le opzioni di streaming, la partita sarà disponibile a pagamento su DAZN e su Volleyballworld.com, offrendo flessibilità per la visione su diversi dispositivi. Inoltre, una trasmissione gratuita sarà accessibile tramite RaiPlay, permettendo a un pubblico più ampio di non perdere neanche un'azione di questa importante semifinale.

Il contesto della semifinale scudetto

Questa semifinale tra Igor Gorgonzola Novara e Prosecco Doc Imoco Conegliano si inserisce nel quadro dei playoff scudetto della Serie A1 femminile 2025-2026.

Gara 2, che si disputerà al Pala Igor di Novara con inizio alle 21:15, assume un'importanza cruciale per entrambe le formazioni. La posta in gioco è alta: conquistare un risultato positivo in questa fase può essere determinante per l'accesso alla finale, rendendo ogni punto e ogni set fondamentali per il cammino verso il titolo.

Analisi dei precedenti e delle statistiche tra le squadre

La storia degli scontri diretti tra Novara e Conegliano è ricca di confronti, con un bilancio che evidenzia una superiorità di Conegliano. Nelle sfide di Coppa Italia Frecciarossa A1, ad esempio, le venete hanno registrato 45 vittorie su 57 incontri totali, contro le 12 affermazioni di Novara. Questi numeri sottolineano la consolidata forza di Conegliano negli scontri diretti, un fattore che aggiunge ulteriore tensione a questa semifinale.

Nella stagione in corso, il Prosecco Doc Imoco Conegliano ha già dimostrato la sua egemonia, imponendosi su Novara in entrambe le partite disputate: un 3-1 in casa e un convincente 3-0 in trasferta. Questi recenti successi confermano la solidità della squadra veneta e la sua capacità di gestire gli incontri chiave, ponendo Novara di fronte alla necessità di una reazione decisa per ribaltare il pronostico.

L'analisi delle statistiche stagionali rivela profili tattici distinti per le due formazioni. Conegliano si distingue per una superiore efficienza offensiva e una notevole abilità nel limitare i muri subiti, indicando una fase d'attacco particolarmente incisiva e difficile da contenere. Novara, d'altro canto, eccelle per un volume di gioco più elevato e percentuali elevate nella ricezione perfetta, dimostrando una grande solidità nella fase di costruzione e difesa. Questi dati preannunciano una sfida equilibrata e tatticamente complessa, dove la capacità di sfruttare i propri punti di forza e di limitare quelli avversari sarà decisiva per l'esito finale.